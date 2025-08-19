الأخبار
"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري
"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري
"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري

فن

2025-08-19 | 05:41
"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري
Aljadeed
"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري

أقرت جاسفين سانغا، تاجِرة المخدرات المعروفة باسم "ملكة الكيتامين"، بالذنب في تهم فيدرالية متعددة مرتبطة بوفاة نجم مسلسل "فريندز" ماثيو بيري، بعد أن كانت قد زودته بالجرعة القاتلة.

وأعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة المركزية في كاليفورنيا يوم الاثنين أن سانغا (42 عاما) وافقت على الإقرار بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بـ"إدارة مكان يُستخدم لتعاطي المخدرات"، وثلاث تهم تتعلق بـ"توزيع الكيتامين"، وتهمة واحدة بـ"توزيع الكيتامين مما أدى إلى الوفاة أو إصابة جسدية خطيرة".

ومن المتوقع أن تقدم سانغا إقرارها الرسمي بالذنب في الأسابيع القادمة، حيث تواجه عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن على جميع التهم، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت العقوبات ستكون متتالية أم متزامنة.

واعترفت سانغا، وهي تحمل الجنسيتين الأمريكية والبريطانية، ببيع مخدرات تستخدم في الحفلات مثل "الكيتامين" و"إم دي إم إيه"، بالإضافة إلى أدوية أخرى مثل "زاناكس" و"الكوكايين" من منزلها في شمال هوليوود.

وهي محتجزة خلف القضبان منذ أغسطس 2024، بعد اعتقالها عقب أكثر من عام بقليل على وفاة بيري.

 

اقرأ ايضا في فن

الفنانون السوريون يودعون ايمان الغوري بكلمات مؤثرة
12:24

الفنانون السوريون يودعون ايمان الغوري بكلمات مؤثرة

نعى الفنانون السوريون زميلتهم الممثلة الراحلة إيمان الغوري والشهيرة بشخصية "خيرو"، سواء عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر صفحات نقابة الفنانين.

12:24

الفنانون السوريون يودعون ايمان الغوري بكلمات مؤثرة

نعى الفنانون السوريون زميلتهم الممثلة الراحلة إيمان الغوري والشهيرة بشخصية "خيرو"، سواء عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر صفحات نقابة الفنانين.

ممثلة شهيرة تتعرض للسرقة في فرنسا وتطلب المساعدة
12:23

ممثلة شهيرة تتعرض للسرقة في فرنسا وتطلب المساعدة

تعرضت الفنانة المصرية​ألفت عمر​لحادث سرقة، وذلك خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية ​باريس.

12:23

ممثلة شهيرة تتعرض للسرقة في فرنسا وتطلب المساعدة

تعرضت الفنانة المصرية​ألفت عمر​لحادث سرقة، وذلك خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية ​باريس.

لاول مرة.. فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون 2025
12:17

لاول مرة.. فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون 2025

أعلنت الشابة الفلسطينية نادين أيوب عن مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال الكون 2025"، التي ستقام في تايلاند بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتكون بذلك أول ممثلة لفلسطين في هذا الحدث العالمي الذي يُعنى بالجمال وتترقبه الملايين حول العالم.

12:17

لاول مرة.. فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون 2025

أعلنت الشابة الفلسطينية نادين أيوب عن مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال الكون 2025"، التي ستقام في تايلاند بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتكون بذلك أول ممثلة لفلسطين في هذا الحدث العالمي الذي يُعنى بالجمال وتترقبه الملايين حول العالم.

الفنانون السوريون يودعون ايمان الغوري بكلمات مؤثرة
ممثلة شهيرة تتعرض للسرقة في فرنسا وتطلب المساعدة
لاول مرة.. فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون 2025
النيابة العامة تحقق في نشر فيديو جديدلـ هدير عبد الرازق وطليقها اوتاكا
