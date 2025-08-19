"ملكة الكيتامين" تقر بذنبها في وفاة ماثيو بيري

وأعلن الأمريكي للمنطقة المركزية في يوم الاثنين أن سانغا (42 عاما) وافقت على الإقرار بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بـ"إدارة مكان يُستخدم لتعاطي المخدرات"، وثلاث تهم تتعلق بـ"توزيع الكيتامين"، وتهمة واحدة بـ"توزيع الكيتامين مما أدى إلى الوفاة أو إصابة جسدية خطيرة ".

ومن المتوقع أن تقدم سانغا إقرارها الرسمي بالذنب في الأسابيع ، حيث تواجه عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن على جميع التهم، على الرغم من أنه لم يتضح ما إذا كانت ستكون متتالية أم متزامنة.

واعترفت سانغا، وهي تحمل الجنسيتين والبريطانية، ببيع مخدرات تستخدم في الحفلات مثل "الكيتامين" و"إم دي إم إيه"، بالإضافة إلى أدوية أخرى مثل "زاناكس" و"الكوكايين" من منزلها في شمال .

وهي محتجزة خلف القضبان منذ 2024، بعد اعتقالها عقب أكثر من عام بقليل على وفاة .