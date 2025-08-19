محمّد المجذوب يدمج الإيقاع بالعفويّة في أحدث أعماله الغنائيّة "رجّعت الروح"

وعن "رجّعت الروح" قال محمّد :" هذه الأغنية قريبة جداً لقلبي بخاصّة أنّها من النوع السهل المُتنع وعميقة لناحية الكلام واللحن ، حاولت من خلالها أن أدمج بين الراقص والجو الرومانسيّ في آن. كما أردت أن أنقل الفرح والحب للجمهور وأتمنّى أن تترك أثراً جميلاً في قلوب الناس".

وتابع محمّد بالقول:" ولا شكّ أنّ أجواء تصوير الكليب كانت مليئة بالطاقة الإيجابيّة حيث عملنا كفريق واحد لنُقدّم عملاً جميلاً يليق بالناس".

تجدر الإشارة أنّ كليب أغنية "رجّعت الروح" صُوّر على مدار يوم كامل في تحت إدارة المُخرج ديب في أوّل تعاون يجمعه بمحمّد المجذوب الذي ظهر في العمل بصورة فنيّة مُغايرة وجديدة لما إعتاد عليه مُتابعوه وبأداء عفويّ يعكس شخصيّته المرحة القريبة من الجمهور، هذا وسيكون الفيديو مُتوفّراً على محمّد المجذوب الخاصّة على موقع .