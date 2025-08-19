موعد زفاف الفنانة اللبنانية داليدا خليل يكشف الى العلن وهذه هوية العريس

وفي التفاصيل، تستعد الفنانة اللبنانية داليدا خليل لدخول القفص الذهبي يوم 9 أيلول سبتمبر من العام الحالي، بحسب موقع الفن.
والعريس هو رجل أعمال لبناني مُقيم في دبي اسمه نيكولا زعتر ، وقد أرسل نيكولا وداليدا دعوات الزفاف للمدعوين.
يذكر أن داليدا خليل مستقرة في دبي منذ مدة حيث تقدم فقرات غنائية استعراضية هناك.
نعى الفنانون السوريون زميلتهم الممثلة الراحلة إيمان الغوري والشهيرة بشخصية "خيرو"، سواء عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر صفحات نقابة الفنانين.
تعرضت الفنانة المصريةألفت عمرلحادث سرقة، وذلك خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.
أعلنت الشابة الفلسطينية نادين أيوب عن مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال الكون 2025"، التي ستقام في تايلاند بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتكون بذلك أول ممثلة لفلسطين في هذا الحدث العالمي الذي يُعنى بالجمال وتترقبه الملايين حول العالم.