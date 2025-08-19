النيابة العامة تحقق في نشر فيديو جديدلـ هدير عبد الرازق وطليقها اوتاكا

وأكد البلاغ أن تلك المقاطع تدخل ضمن جرائم التزييف الرقمي ونسب وقائع زورًا لغير أصحابها، إضافة إلى جرائم الطعن في الأعراض والتشهير، وانتهاك قوانين تقنية المعلومات والإعلام، واستخدام أدوات تكنولوجية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، بما يمس بالاعتبار والسمعة.

شهدت خلال الأيام من الجدل الكبير بعد انتشار فيديو هدير عبد الرازق وأوتاكا الجديد، والذي ربطه الكثيرون بطبيعة العلاقة السابقة بينهما. فالعلاقة التي بدأت بزواج وانتهت بالطلاق، عادت للواجهة مجددًا بسبب ظهور مقطع قيل إنه يجمعهما سويًا، الأمر الذي أثار ضجة بين المتابعين.

وفي وقتٍ سابق، وقبل انتشار قصة الفيديو المسرب، كانت قد ألقت القبض على البلوجر أوتاكا، طليق هدير عبد الرازق. عملية القبض جاءت بعد متابعة دقيقة من السلطات لنشاطه على الإنترنت، حيث تم رصد نشره مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام، تمثل خروجًا سافرًا على الآداب.

وكشفت التحريات الأمنية أن أوتاكا، المقيم في نطاق قسم شرطة الشروق، اعتاد إنتاج وبث محتوى غير لائق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدات مرتفعة. خلال عملية ضبطه، تم العثور بحوزته على كميات من مخدري الحشيش والكوكايين، وبمواجهته اعترف بحيازتها بقصد الاتجار، وهو ما وضعه أمام اتهامات تتجاوز قضية الفيديوهات الخادشة.

وبينما كان اسم أوتاكا يتصدر المشهد بسبب قرار حبسه، جاء ظهور الفيديو المنسوب لهدير عبد الرازق ليزيد القصة تعقيدًا. الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع، تم تداوله على أنه مقطع خاص يجمع بين الزوجين السابقين. إلا أن هدير عبد الرازق خرجت سريعًا لتؤكد أن الفيديو المسرب مفبرك ولا يمت لها بصلة، مشددة على أن الهدف من نشره هو ضرب سمعتها والإساءة إليها بعد الانفصال عن أوتاكا.