لاول مرة.. فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون 2025

في هذا السياق، نشرت نادين أيوب تعليقاً على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "يشرفني أن أعلن أنه للمرة الأولى في التاريخ، سيتم تمثيل فلسطين في مسابقة ملكة جمال الكون".
وأضافت: "ارتداء هذا الوشاح ليس مجرد شرف، بل عهد. أحمل فلسطين معي في كل نظرة، وكل كلمة، وكل خطوة".
View this post on Instagram
A post shared by Nadeen Ayoub (@nadeen.m.ayoub)
A post shared by Nadeen Ayoub (@nadeen.m.ayoub)
نعى الفنانون السوريون زميلتهم الممثلة الراحلة إيمان الغوري والشهيرة بشخصية "خيرو"، سواء عبر صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر صفحات نقابة الفنانين.
تعرضت الفنانة المصريةألفت عمرلحادث سرقة، وذلك خلال تواجدها في العاصمة الفرنسية باريس.
تقدمت البلوغر المصرية هدير عبد الرازق بعدة بلاغة الى النيابة العامة ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر فيديوهات مفبركة على حد قولها تم توليدها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وزُعم أنها مسرّبة لها.