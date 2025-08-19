لاول مرة.. فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون 2025

في هذا السياق، نشرت تعليقاً على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت فيه: "يشرفني أن أعلن أنه للمرة الأولى في التاريخ، سيتم تمثيل في مسابقة ".

وأضافت: "ارتداء هذا الوشاح ليس مجرد شرف، بل عهد. أحمل فلسطين معي في كل نظرة، وكل ، وكل خطوة".