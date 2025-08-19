الفنانون السوريون يودعون ايمان الغوري بكلمات مؤثرة

وكتب الفنان ملحو عبر منصة " "، قائلًا: "رحيل الفنانة الغوري، زميلتي في المسرح الدراسي في حلب، معك يا أم الورد".

الكاتب السوري، سعد فنصة، نعى الفنانة الراحلة، قائلًا: "فقدت صديقة عظيمة وأستاذة جميلة وفنانة راقية، ابنة حلب، وحفيدة السلطان قانصوه الغوري أبًا عن جد، إنها إيمان الغوري، التي فجعتني برحيلها قبل الوداع ولم تترك لي سوى هذه الصورة النادرة لأميرة حقيقية من زمن آخر، صدمتي عميقة يا إيمان بفقدانك مبكرًا وقبل الأوان".

وكتب الفنان السوري عارف عبر صفحته في "فيسبوك": "رحم الله الفنانة إيمان الغوري (أم الورد)".

وكانت قد نعت الفنانين في ، الفنانة إيمان الغوري، عن عمر ناهز 58 عامًا، إثر أزمة صحية، ، الثلاثاء 19 آب 2025.

ورغم قلة أعمالها الفنية، استطاعت بفترة قصيرة أن تترك أثرًا في الدراما ، من خلال تجسيدها عدة شخصيات، أبرزها “خيرو” في مسلسل “ أبو الهنا”.