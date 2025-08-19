الفنانون السوريون يودعون ايمان الغوري بكلمات مؤثرة

وكتب الفنان قاسم ملحو عبر منصة "فيسبوك"، قائلًا: "رحيل الفنانة إيمان الغوري، زميلتي في المسرح الدراسي في حلب، الله معك يا أم الورد".
الكاتب السوري، سعد فنصة، نعى الفنانة الراحلة، قائلًا: "فقدت هذا المساء صديقة عظيمة وأستاذة جميلة وفنانة راقية، ابنة حلب، وحفيدة السلطان قانصوه الغوري أبًا عن جد، إنها إيمان الغوري، التي فجعتني برحيلها قبل الوداع ولم تترك لي سوى هذه الصورة النادرة لأميرة حقيقية من زمن آخر، صدمتي عميقة يا إيمان بفقدانك مبكرًا وقبل الأوان".
وكتب الفنان السوري عارف الطويل عبر صفحته في "فيسبوك": "رحم الله الفنانة إيمان الغوري (أم الورد)".
وكانت قد نعت نقابة الفنانين في سوريا، الفنانة إيمان الغوري، عن عمر ناهز 58 عامًا، إثر أزمة صحية، اليوم، الثلاثاء 19 آب 2025.
ورغم قلة أعمالها الفنية، استطاعت بفترة قصيرة أن تترك أثرًا في الدراما السورية، من خلال تجسيدها عدة شخصيات، أبرزها “خيرو” في مسلسل “أحلام أبو الهنا”.