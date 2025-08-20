الكشف عن سبب وفاة الفنانة إيمان الغوري

قدّمت النجمة العالمية بيونسيه، بعد اختتام جولتها الغنائية Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour بحفل مميز في لاس فيغاس بتاريخ 26 تموز الماضي، لكل راقص من شاركها على المسرح حقيبة سفر فاخرة من طراز Louis Vuitton Horizon 55 باللون الرمادي، قيمتها حوالي 3450 دولار، بينما يصل سعر بعض النسخ إلى 5250 دولار، كتعبير عن امتنانها لهم.
خرج الإعلامي محمود سعد ليضع حدًا لكل ما يتم تداوله، عن خضوع النجمة المصرية أنغام لجراحة جديدة نتيجة تدهور حالتها الصحية.
أعادت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، الجدل حول قضية النفقة بينها وبينه، من خلال منشور مطوّل حمل عنوان "علي صوتك" كشفت فيه معاناتها المستمرة منذ أكثر من ست سنوات أمام المحكمة المدنية للأحوال الشخصية في لبنان.