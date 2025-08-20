الكشف عن سبب وفاة الفنانة إيمان الغوري

وبحسب مصادر الفن فإن سبب الوفاة كانت نتيجة نوبة قلبية مفاجئة بعد معاناة طويلة مع مرض القلب وارتفاع في ضغط .

يذكر أن الغوري اعتزلت التمثيل بعد ارتداء الحجاب عام 2001، وذلك من أجل التفرّغ لأبنائها وحياتها الشخصية، ولكنها عادت إلى التمثيل في عام 2012 وشاركت بمسلسل الجذور تبقى خضراء.

وقدمت الغوري العديد من الأدوار السينمائية والدرامية والمسرحية، ولكن الشخصية التي علقت في أذهان الجمهور وكانت سبب شهرتها في هي شخصية "خيرو" في المسلسل الشهير " أبو الهنا" وذلك عام 1996.