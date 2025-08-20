الأخبار
نادر الاتات لاول مرة على مدرج قلعة بعلبك الشهير في مهرجان &quot;فرح بعلبك&quot;
نادر الاتات لاول مرة على مدرج قلعة بعلبك الشهير في مهرجان "فرح بعلبك"
نادر الاتات لاول مرة على مدرج قلعة بعلبك الشهير في مهرجان "فرح بعلبك"

فن

2025-08-20 | 07:42
نادر الاتات لاول مرة على مدرج قلعة بعلبك الشهير في مهرجان "فرح بعلبك"
عقد الفنان اللبناني نادر الأتات مؤتمراً صحفياً في قصر بعلبك التاريخي، بدعوة وتنظيم من إدارة مهرجان "فرح بعلبك"، وذلك استعداداً للحفل الفني المنتظر الذي سيُقام مساء السادس من أيلول/سبتمبر المقبل على مدرج القلعة الشهيرة، وبرعاية رسمية من تلفزيون "الجديد".

 

وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية والثقافية، إلى جانب إدارة المهرجان التي أعربت عن سعادتها البالغة باختيار نادر الأتات لإحياء هذه الليلة الخاصة، واصفة إياه بـ "الحالة الاستثنائية على الساحة الفنية اللبنانية والعربية"، ومؤكدة أنه يمثل اليوم "نجم الشباب الأول وصاحب البصمة الخاصة والتأثير الكبير في جيل الشباب".

بدوره، عبّر نادر الأتات خلال كلمته في المؤتمر عن شعوره العميق بالامتنان والفخر لهذه الفرصة، قائلاً: "الوقوف على مسرح بعلبك هو حلم الطفولة بالنسبة إليّ، واليوم يتحقق".

وأضاف: "هذا المكان ليس عادياً، إنه تاريخ وهوية وتراث يختزن أسماء خالدة في وجدان الشعوب العربية، والليلة التي سأقف فيها أمام جمهوري هنا ستكون واحدة من أهم محطات حياتي".

وأكد الأتات أن حماسه يتضاعف مع اقتراب موعد الحفل، مشيراً إلى أنه يحضّر مع فريق عمله برنامجاً استثنائياً يتضمن باقة من أبرز أغنياته التي أحبها الجمهور، إلى جانب مفاجآت فنية سيكشف عنها على خشبة المسرح ليلة الحفل، ليضمن أن تكون الأمسية “حدثاً فنياً لا يُنسى".

يذكر أن نادر الأتات سيقف للمرة الأولى على المسرح التاريخي الذي غنّى عليه عمالقة الطرب مثل فيروز، وديع الصافي، صباح، ماجدة الرومي، كاظم الساهر، عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وهو ما يمنح الليلة بعداً فنياً وتاريخياً خاصاً يضع الأتات في مصاف النجوم الذين ارتبط اسمهم ببعلبك

  

اقرأ ايضا في فن

هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل
10:52

هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لخوض تجربة فنية جديدة ومختلفة من خلال إطلاق ألبوم غنائي ضخم يضم 20 أغنية كاملة، في خطوة تُعتبر الأجرأ في مسيرتها الفنية.

10:52

هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لخوض تجربة فنية جديدة ومختلفة من خلال إطلاق ألبوم غنائي ضخم يضم 20 أغنية كاملة، في خطوة تُعتبر الأجرأ في مسيرتها الفنية.

شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي
10:06

شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي

كشف شقيق الفنانة المصرية أنغام ​في تصريح خاص لموقع "فوشيا" عن آخر مستجدات وضعها الصحي، موضحًا أنها ما زالت تخضع لمتابعة دقيقة من الأطباء.

10:06

شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي

كشف شقيق الفنانة المصرية أنغام ​في تصريح خاص لموقع "فوشيا" عن آخر مستجدات وضعها الصحي، موضحًا أنها ما زالت تخضع لمتابعة دقيقة من الأطباء.

شاكيرا تعبر عن رغبتها بالانضمام لحفلة سانت ليفانت
08:58

شاكيرا تعبر عن رغبتها بالانضمام لحفلة سانت ليفانت

نشرت النجمة العالمية شاكيرا مقطع فيديو على حسابها الرسمي على إنستغرام يظهر فيه الفنان سانت ليفانت وهو يؤدي ريمكس أغنيتها الشهيرة "Hips Don’t Lie" على المسرح.

08:58

شاكيرا تعبر عن رغبتها بالانضمام لحفلة سانت ليفانت

نشرت النجمة العالمية شاكيرا مقطع فيديو على حسابها الرسمي على إنستغرام يظهر فيه الفنان سانت ليفانت وهو يؤدي ريمكس أغنيتها الشهيرة "Hips Don’t Lie" على المسرح.

