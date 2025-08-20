نادر الاتات لاول مرة على مدرج قلعة بعلبك الشهير في مهرجان "فرح بعلبك"

وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية والثقافية، إلى جانب إدارة المهرجان التي أعربت عن سعادتها البالغة باختيار نادر الأتات لإحياء هذه الليلة الخاصة، واصفة إياه بـ "الحالة الاستثنائية على الساحة الفنية والعربية"، ومؤكدة أنه يمثل "نجم الأول وصاحب البصمة الخاصة والتأثير الكبير في جيل الشباب".

بدوره، عبّر نادر الأتات خلال كلمته في المؤتمر عن شعوره العميق بالامتنان والفخر لهذه الفرصة، قائلاً: "الوقوف على مسرح بعلبك هو حلم الطفولة بالنسبة إليّ، واليوم يتحقق".

وأضاف: "هذا المكان ليس عادياً، إنه تاريخ وهوية وتراث يختزن أسماء خالدة في وجدان الشعوب ، والليلة التي سأقف فيها أمام جمهوري هنا ستكون واحدة من أهم محطات حياتي".

وأكد الأتات أن حماسه يتضاعف مع اقتراب موعد الحفل، مشيراً إلى أنه يحضّر مع فريق عمله برنامجاً استثنائياً يتضمن باقة من أبرز أغنياته التي أحبها الجمهور، إلى جانب مفاجآت فنية سيكشف عنها على خشبة المسرح ليلة الحفل، ليضمن أن تكون الأمسية “حدثاً فنياً لا يُنسى".

يذكر أن نادر الأتات سيقف للمرة الأولى على المسرح التاريخي الذي غنّى عليه عمالقة الطرب مثل فيروز، وديع الصافي، ، ماجدة الرومي، كاظم الساهر، عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، وهو ما يمنح الليلة بعداً فنياً وتاريخياً خاصاً يضع الأتات في مصاف النجوم الذين ارتبط اسمهم ببعلبك.