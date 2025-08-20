الأخبار
بيونسيه تُقدّم هدايا فاخرة لراقصيها
بيونسيه تُقدّم هدايا فاخرة لراقصيها
بيونسيه تُقدّم هدايا فاخرة لراقصيها

فن

2025-08-20 | 06:10
بيونسيه تُقدّم هدايا فاخرة لراقصيها
قدّمت النجمة العالمية بيونسيه، بعد اختتام جولتها الغنائية Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour بحفل مميز في لاس فيغاس بتاريخ 26 تموز الماضي، لكل راقص من شاركها على المسرح حقيبة سفر فاخرة من طراز louis Vuitton Horizon 55 باللون الرمادي، قيمتها حوالي 3450 دولار، بينما يصل سعر بعض النسخ إلى 5250 دولار، كتعبير عن امتنانها لهم.

كل حقيبة كانت مصحوبة ببطاقة تحمل اسم الراقص بالأحرف الأولى ورسالة شخصية من بيونسيه وفريق شركتها Parkwood Entertainment.

ونشر العديد من الراقصين عبر السوشيال ميديا صور الهدية معبرين عن فرحتهم بهذه اللفتة الرائعة، حيث تضمنت الرسالة: "تهانينا على إتمام جولة Cowboy Carter. شكراً لكل جهودك وتفانيك خلال الأشهر الماضية. نأمل أن تستمتع بالهدية وأن تعرف أننا نُقدّر مساهمتك في نجاح الجولة". 

