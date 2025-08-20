بيونسيه تُقدّم هدايا فاخرة لراقصيها

كل حقيبة كانت مصحوبة ببطاقة تحمل اسم الراقص بالأحرف الأولى ورسالة شخصية من بيونسيه وفريق شركتها Parkwood Entertainment.
ونشر العديد من الراقصين عبر السوشيال ميديا صور الهدية معبرين عن فرحتهم بهذه اللفتة الرائعة، حيث تضمنت الرسالة: "تهانينا على إتمام جولة Cowboy Carter. شكراً لكل جهودك وتفانيك خلال الأشهر الماضية. نأمل أن تستمتع بالهدية وأن تعرف أننا نُقدّر مساهمتك في نجاح الجولة".
سيطر الحزن على الوسط الفني بعد رحيل الممثلة السورية إيمان الغوري بشكل مفاجئ، من دون الكشف عن سبب الوفاة عن عمرٍ ناهز الـ 57 عامًا وتم دفنها في مسقط رأسها بمدينة حلب.
خرج الإعلامي محمود سعد ليضع حدًا لكل ما يتم تداوله، عن خضوع النجمة المصرية أنغام لجراحة جديدة نتيجة تدهور حالتها الصحية.
أعادت أنجيلا بشارة، طليقة الفنان اللبناني وائل كفوري، الجدل حول قضية النفقة بينها وبينه، من خلال منشور مطوّل حمل عنوان "علي صوتك" كشفت فيه معاناتها المستمرة منذ أكثر من ست سنوات أمام المحكمة المدنية للأحوال الشخصية في لبنان.