بيونسيه تُقدّم هدايا فاخرة لراقصيها

قدّمت العالمية ، بعد اختتام جولتها الغنائية Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour بحفل مميز في بتاريخ 26 الماضي، لكل راقص من شاركها على المسرح فاخرة من طراز Vuitton Horizon 55 باللون ، قيمتها حوالي 3450 ، بينما يصل سعر بعض النسخ إلى 5250 دولار، كتعبير عن امتنانها لهم.



