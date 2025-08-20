زواج شجون الهاجري و فهد العليوة رسميا

ضجت خلال الساعات القليلة الماضية بخبر زواج الفنانة ، من الممثل ، وذلك بعد فترة من الحديث عن علاقة عاطفية تجمعهما.

وكشف موقع "Gorgeous"، خبر زواج شجون وفهد العليوة.

عاجل ورسميًا:



زواج فهد العليوة وشجون الهاجري 💍💕 pic.twitter.com/CrGqn2iVks — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 20, 2025

كما شارك صورة من صفحة والدة شجون الهاجري ، تؤكد خبر زواج ابنتها من العليوة، ظهرا فيها وكأنهما في الزفاف مرفقة بتعليق: "لايقين لبعض واحنا حيل احلى سوا".