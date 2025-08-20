زواج شجون الهاجري و فهد العليوة رسميا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية بخبر زواج الفنانة الكويتية شجون الهاجري، من الممثل الكويتي فهد العليوة، وذلك بعد فترة من الحديث عن علاقة عاطفية تجمعهما.
وكشف موقع "Gorgeous"، خبر زواج شجون الهاجري وفهد العليوة.
عاجل ورسميًا:
زواج فهد العليوة وشجون الهاجري 💍💕 pic.twitter.com/CrGqn2iVks
كما شارك صورة من صفحة والدة شجون الهاجري ، تؤكد خبر زواج ابنتها من العليوة، ظهرا فيها وكأنهما في الزفاف مرفقة بتعليق: "لايقين لبعض واحنا حيل احلى سوا".
عاجل:
والدة شجون الهاجري تؤكد انباء زواج شجون وفهد العليوة 🥹❤️ pic.twitter.com/Ej4egpZ5M5
تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لخوض تجربة فنية جديدة ومختلفة من خلال إطلاق ألبوم غنائي ضخم يضم 20 أغنية كاملة، في خطوة تُعتبر الأجرأ في مسيرتها الفنية.
كشف شقيق الفنانة المصرية أنغام في تصريح خاص لموقع "فوشيا" عن آخر مستجدات وضعها الصحي، موضحًا أنها ما زالت تخضع لمتابعة دقيقة من الأطباء.