إليسا ضحية عملية نصب بملايين الدولارات

وأوضح الأمين أن إليسا كانت قد تقدّمت بدعوى ضد علي قاسم حمود بتهمة الاحتيال عبر شيك بقيمة مليونين و700 ألف دولار.
وأشار الصحافي إلى أن حمود يُعتبر من أصحاب السوابق القضائية، إذ يواجه اتهامات متكررة في قضايا مالية سابقة، ورغم صدور بلاغات بحث وتحرٍ بحقه، تمكن قبل يومين من مغادرة لبنان عبر مطار بيروت مستخدمًا جواز سفره البريطاني.
ولفت الأمين إلى أن التحقيقات بيّنت وجود خلل في الإجراءات الأمنية، إذ لم يظهر في سجلات الأمن العام سوى بلاغ واحد بحق المتهم، في حين كان هناك بلاغان آخران يفترض أن تمنعاه من السفر، ما يثير تساؤلات حول كيفية خروجه من البلاد في ظل هذه المعطيات.
سيطر الحزن على الوسط الفني بعد رحيل الممثلة السورية إيمان الغوري بشكل مفاجئ، من دون الكشف عن سبب الوفاة عن عمرٍ ناهز الـ 57 عامًا وتم دفنها في مسقط رأسها بمدينة حلب.
قدّمت النجمة العالمية بيونسيه، بعد اختتام جولتها الغنائية Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour بحفل مميز في لاس فيغاس بتاريخ 26 تموز الماضي، لكل راقص من شاركها على المسرح حقيبة سفر فاخرة من طراز Louis Vuitton Horizon 55 باللون الرمادي، قيمتها حوالي 3450 دولار، بينما يصل سعر بعض النسخ إلى 5250 دولار، كتعبير عن امتنانها لهم.
خرج الإعلامي محمود سعد ليضع حدًا لكل ما يتم تداوله، عن خضوع النجمة المصرية أنغام لجراحة جديدة نتيجة تدهور حالتها الصحية.