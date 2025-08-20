الأخبار
إليسا ضحية عملية نصب بملايين الدولارات
كشف الصحافي الاستقصائي هادي الأمين عبر نشرة أخبار الجديد المسائية، عن تعرض الفنانة اللبنانية إليسا لعملية احتيال ضخمة قُدّرت بملايين الدولارات.

 وأوضح الأمين أن إليسا كانت قد تقدّمت بدعوى ضد علي قاسم حمود بتهمة الاحتيال عبر شيك بقيمة مليونين و700 ألف دولار.

وأشار الصحافي إلى أن حمود يُعتبر من أصحاب السوابق القضائية، إذ يواجه اتهامات متكررة في قضايا مالية سابقة، ورغم صدور بلاغات بحث وتحرٍ بحقه، تمكن قبل يومين من مغادرة لبنان عبر مطار بيروت مستخدمًا جواز سفره البريطاني.

ولفت الأمين إلى أن التحقيقات بيّنت وجود خلل في الإجراءات الأمنية، إذ لم يظهر في سجلات الأمن العام سوى بلاغ واحد بحق المتهم، في حين كان هناك بلاغان آخران يفترض أن تمنعاه من السفر، ما يثير تساؤلات حول كيفية خروجه من البلاد في ظل هذه المعطيات.

