إليسا ضحية عملية نصب بملايين الدولارات

وأوضح الأمين أن إليسا كانت قد تقدّمت بدعوى ضد بتهمة الاحتيال عبر شيك بقيمة مليونين و700 ألف .

وأشار الصحافي إلى أن حمود يُعتبر من أصحاب السوابق القضائية، إذ يواجه اتهامات متكررة في قضايا مالية سابقة، ورغم صدور بلاغات بحث وتحرٍ بحقه، تمكن قبل يومين من مغادرة عبر مستخدمًا جواز سفره .

ولفت الأمين إلى أن التحقيقات بيّنت وجود خلل في الإجراءات الأمنية، إذ لم يظهر في سجلات سوى بلاغ واحد بحق المتهم، في حين كان هناك بلاغان آخران يفترض أن تمنعاه من السفر، ما يثير تساؤلات حول كيفية خروجه من البلاد في ظل هذه المعطيات.