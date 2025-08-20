وائل كفوري و شانا عبود يرزقان بمولودتهما الأولى

ضجت خلال الساعات الماضية بقدوم المولودة الثالثة للفنان اللبناني ، والأولى من زوجته شانا عبود.

وكشف عن الخبر الشاعر حبيب ، الصديق المقرب من وائل ، وشارك عبر حسابه الشخصي على منصة "اكس"، ابياتا شعرية كتب فيها: "البنوتا البنّوت الحلوي.. ممنوع تزعل وتشوف الدمعة.. بيتك ضوّى تلات شموع.. ومبروكي تالت ".

بهذه الكلمات الشعرية الرقيقة، أعلن أن بيت وائل كفوري قد أضاء بثلاث شموع، في إشارة إلى ولادة طفلته الثالثة، بعد ابنتيه وميلانا من طليقته . وتُعتبر هذه المولودة الأولى من زوجته شانا عبود، التي تزوجها كفوري قبل فترة بهدوء بعيدًا عن الأضواء.

وأشار إلى أن وائل أطلق اسم "كلوفي" على طفلته الثالثة، وهو يعني "الفتاة الفاتنة".

ولاقى الخبر تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني من جمهور وائل وزملائه في الوسط الفني، الذين تمنوا للصغيرة حياة مليئة بالفرح وللعائلة المزيد من السعادة.