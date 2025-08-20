الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وائل كفوري و شانا عبود يرزقان بمولودتهما الأولى
وائل كفوري و شانا عبود يرزقان بمولودتهما الأولى
A-
A+

وائل كفوري و شانا عبود يرزقان بمولودتهما الأولى

فن

2025-08-20 | 14:07
وائل كفوري و شانا عبود يرزقان بمولودتهما الأولى
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وائل كفوري و شانا عبود يرزقان بمولودتهما الأولى

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بقدوم المولودة الثالثة للفنان اللبناني وائل كفوري، والأولى من زوجته شانا عبود.

وكشف عن الخبر السعيد الشاعر حبيب أبو أنطون، الصديق المقرب من وائل كفوري، وشارك عبر حسابه الشخصي على منصة "اكس"، ابياتا شعرية كتب فيها: "البنوتا البنّوت الحلوي.. ممنوع تزعل وتشوف الدمعة.. بيتك ضوّى تلات شموع.. ومبروكي تالت شمعة".

بهذه الكلمات الشعرية الرقيقة، أعلن بو أنطون أن بيت وائل كفوري قد أضاء بثلاث شموع، في إشارة إلى ولادة طفلته الثالثة، بعد ابنتيه ميشيل وميلانا من طليقته أنجيلا بشارة. وتُعتبر هذه المولودة الأولى من زوجته شانا عبود، التي تزوجها كفوري قبل فترة بهدوء بعيدًا عن الأضواء.

وأشار إلى أن وائل أطلق اسم "كلوفي" على طفلته الثالثة، وهو يعني "الفتاة الفاتنة".

ولاقى الخبر تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني من جمهور وائل  وزملائه في الوسط الفني، الذين تمنوا للصغيرة حياة مليئة بالفرح وللعائلة المزيد من السعادة.
ولاقى الخبر تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني من جمهور وائل وزملائه في الوسط الفني، الذين تمنوا للصغيرة حياة مليئة بالفرح وللعائلة المزيد من السعادة.

اقرأ ايضا في فن

هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل
10:52

هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لخوض تجربة فنية جديدة ومختلفة من خلال إطلاق ألبوم غنائي ضخم يضم 20 أغنية كاملة، في خطوة تُعتبر الأجرأ في مسيرتها الفنية.

10:52

هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لخوض تجربة فنية جديدة ومختلفة من خلال إطلاق ألبوم غنائي ضخم يضم 20 أغنية كاملة، في خطوة تُعتبر الأجرأ في مسيرتها الفنية.

شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي
10:06

شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي

كشف شقيق الفنانة المصرية أنغام ​في تصريح خاص لموقع "فوشيا" عن آخر مستجدات وضعها الصحي، موضحًا أنها ما زالت تخضع لمتابعة دقيقة من الأطباء.

10:06

شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي

كشف شقيق الفنانة المصرية أنغام ​في تصريح خاص لموقع "فوشيا" عن آخر مستجدات وضعها الصحي، موضحًا أنها ما زالت تخضع لمتابعة دقيقة من الأطباء.

اخترنا لك
هيفاء وهبي تستعد لإطلاق ألبوم جديد.. 20 أغنية على أربع مراحل
10:52
زواج شجون الهاجري و فهد العليوة رسميا
10:20
شقيق أنغام يكشف تطورات وضعها الصحي
10:06
شاكيرا تعبر عن رغبتها بالانضمام لحفلة سانت ليفانت
08:58

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025