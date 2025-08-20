وائل كفوري و شانا عبود يرزقان بمولودتهما الأولى

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بقدوم المولودة الثالثة للفنان اللبناني وائل كفوري، والأولى من زوجته شانا عبود.
وكشف عن الخبر السعيد الشاعر حبيب أبو أنطون، الصديق المقرب من وائل كفوري، وشارك عبر حسابه الشخصي على منصة "اكس"، ابياتا شعرية كتب فيها: "البنوتا البنّوت الحلوي.. ممنوع تزعل وتشوف الدمعة.. بيتك ضوّى تلات شموع.. ومبروكي تالت شمعة".
بهذه الكلمات الشعرية الرقيقة، أعلن بو أنطون أن بيت وائل كفوري قد أضاء بثلاث شموع، في إشارة إلى ولادة طفلته الثالثة، بعد ابنتيه ميشيل وميلانا من طليقته أنجيلا بشارة. وتُعتبر هذه المولودة الأولى من زوجته شانا عبود، التي تزوجها كفوري قبل فترة بهدوء بعيدًا عن الأضواء.
وأشار إلى أن وائل أطلق اسم "كلوفي" على طفلته الثالثة، وهو يعني "الفتاة الفاتنة".
ولاقى الخبر تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التهاني من جمهور وائل وزملائه في الوسط الفني، الذين تمنوا للصغيرة حياة مليئة بالفرح وللعائلة المزيد من السعادة.
