وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو ورسالته الاخيرة قبل ساعات من رحيله مؤثرة

وأصدرت عائلة كابريو بياناً عبر صفحته الرسمية على " "، لتأكيد نبأ وفاته، الذي جاء بعد ساعات من نشره مقطع فيديو يطلب فيه الدعاء بعد تدهور حالته الصحية.

وقال بيان أسرة "القاضي الرحيم": "عُرف القاضي كابريو بتعاطفه وتواضعه وإيمانه العميق بخير الإنسان، وقد لمس حياة الملايين من خلال عمله في قاعة المحكمة وما بعدها".

وأضاف البيان: "لقد تركت روحه الدافئة وروح الدعابة والطيبة التي تحلى بها أثراً لا يُمحى في قلوب كل من عرفه. سيُذكر كابريو ليس فقط بصفته قاضياً محترماً؛ بل بصفته زوجاً محباً، وأباً وجداً ووالداً عظيماً، وصديقاً وفياً، وسيبقى إرثه موجوداً وأعمال الخير التي ألهم بها الآخرين، لنكرم ذكراه، لعلنا جميعاً نسعى إلى نشر مزيد من في هذا ، تماماً كما كان يفعل كل يوم".

وكان القاضي الراحل فرانك كابريو، الذي اشتهر بإنسانيته وأحكامه المملوءة بالتعاطف، قد وجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره وهو على سرير المرض في المستشفى.

ونشر كابريو، الذي منحه الجمهور لقب "القاضي الرحيم"، رسالته في عدة منشورات عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"؛ فقال: "أود أن أشكر من أعماق قلبي كل شخص دعا لي وأحاطني بالحب والدعم، كلماتكم وتشجيعكم تعني لي ولعائلتي الكثير، نحن ممتنون بصدق، وأتمنى أن تبقونا في دعواتكم ".

ولم يخفِ القاضي المخضرم صعوبة المرحلة التي كان يمر بها، لكنه أظهر عزيمة قوية قبل وفاته، قائلاً: "بينما أواصل هذه المعركة الصعبة، فإن صلواتكم ترفع من روحي وتمنحني القوة للاستمرار".

وأوضح كابريو أن حالته الصحية تدهورت خلال الساعات ، مشيراً بالقول: "قبل عام طلبت منكم الدعاء لي، ويبدو أنكم فعلتم ذلك، لأنني تخطيت فترة صعبة للغاية، ولسوء الحظ تعرضت لانتكاسة، ورجعت إلى المستشفى".

وأنهى كابريو رسالته الأخيرة طالباً الدعاء من متابعيه: "أطلب منكم أن تتذكروني في صلواتكم مرة أخرى، وأسألكم مجدداً لا أبالغ في الطلب، أن تتذكروني في دعائكم، أنا مؤمن للغاية بقوة الدعاء وأن يسمعنا، لذا تذكروني من فضلكم".

وبعد تشخيصه بمرض سرطان البنكرياس في ديسمبر 2023، زف القاضي الأميركي الشهير خبراً ساراً لمحبيه في 24 2025 حيث أعلن، في فيديو على صفحته الرسمية في " "، انتهاء رحلة علاجه من المرض، قائلاً: "في آخر يوم لي من العلاج الإشعاعي، أنا في طريقي إلى أيام سعيدة".