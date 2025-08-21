الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو ورسالته الاخيرة قبل ساعات من رحيله مؤثرة
وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو ورسالته الاخيرة قبل ساعات من رحيله مؤثرة
A-
A+

وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو ورسالته الاخيرة قبل ساعات من رحيله مؤثرة

فن

2025-08-21 | 04:01
وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو ورسالته الاخيرة قبل ساعات من رحيله مؤثرة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
وفاة القاضي الرحيم فرانك كابريو ورسالته الاخيرة قبل ساعات من رحيله مؤثرة

في خبر حزين ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، غيب الموت القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو، الشهير بـ"القاضي الرحيم"، عن عمر ناهز 88 عاماً، بعد صراع طويل مع سرطان البنكرياس.

وأصدرت عائلة كابريو بياناً عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، لتأكيد نبأ وفاته، الذي جاء بعد ساعات من نشره مقطع فيديو يطلب فيه الدعاء بعد تدهور حالته الصحية.

وقال بيان أسرة "القاضي الرحيم": "عُرف القاضي كابريو بتعاطفه وتواضعه وإيمانه العميق بخير الإنسان، وقد لمس حياة الملايين من خلال عمله في قاعة المحكمة وما بعدها".

وأضاف البيان: "لقد تركت روحه الدافئة وروح الدعابة والطيبة التي تحلى بها أثراً لا يُمحى في قلوب كل من عرفه. سيُذكر كابريو ليس فقط بصفته قاضياً محترماً؛ بل بصفته زوجاً محباً، وأباً وجداً ووالداً عظيماً، وصديقاً وفياً، وسيبقى إرثه موجوداً وأعمال الخير التي ألهم بها الآخرين، لنكرم ذكراه، لعلنا جميعاً نسعى إلى نشر مزيد من الرحمة في هذا العالم، تماماً كما كان يفعل كل يوم".

وكان القاضي الراحل فرانك كابريو، الذي اشتهر بإنسانيته وأحكامه المملوءة بالتعاطف، قد وجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره وهو على سرير المرض في المستشفى.

ونشر كابريو، الذي منحه الجمهور لقب "القاضي الرحيم"، رسالته في عدة منشورات عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك"؛ فقال: "أود أن أشكر من أعماق قلبي كل شخص دعا لي وأحاطني بالحب والدعم، كلماتكم وتشجيعكم تعني لي ولعائلتي الكثير، نحن ممتنون بصدق، وأتمنى أن تبقونا في دعواتكم اليوم".

ولم يخفِ القاضي المخضرم صعوبة المرحلة التي كان يمر بها، لكنه أظهر عزيمة قوية قبل وفاته، قائلاً: "بينما أواصل هذه المعركة الصعبة، فإن صلواتكم ترفع من روحي وتمنحني القوة للاستمرار".

وأوضح كابريو أن حالته الصحية تدهورت خلال الساعات الأخيرة، مشيراً بالقول: "قبل عام طلبت منكم الدعاء لي، ويبدو أنكم فعلتم ذلك، لأنني تخطيت فترة صعبة للغاية، ولسوء الحظ تعرضت لانتكاسة، ورجعت إلى المستشفى".

وأنهى كابريو رسالته الأخيرة طالباً الدعاء من متابعيه: "أطلب منكم أن تتذكروني في صلواتكم مرة أخرى، وأسألكم مجدداً إذا كنت لا أبالغ في الطلب، أن تتذكروني في دعائكم، أنا مؤمن للغاية بقوة الدعاء وأن الله يسمعنا، لذا تذكروني من فضلكم".

وبعد تشخيصه بمرض سرطان البنكرياس في ديسمبر 2023، زف القاضي الأميركي الشهير خبراً ساراً لمحبيه في 24 مايو 2025 حيث أعلن، في فيديو على صفحته الرسمية في "إنستغرام"، انتهاء رحلة علاجه من المرض، قائلاً: "في آخر يوم لي من العلاج الإشعاعي، أنا في طريقي إلى أيام سعيدة".

https://www.facebook.com/share/r/17JVA1KM9s/

 

اقرأ ايضا في فن

أنجيلا بشارة لـ وائل كفوري: "ما وفيت"!
08:00

أنجيلا بشارة لـ وائل كفوري: "ما وفيت"!

آثارت أنجيلا بشارة الجدل مجدداً، بعد تعليقها على رزق طليقها وائل كفوري بابنته الثالثة من زوجته شانا عبود. ​ ​

08:00

أنجيلا بشارة لـ وائل كفوري: "ما وفيت"!

آثارت أنجيلا بشارة الجدل مجدداً، بعد تعليقها على رزق طليقها وائل كفوري بابنته الثالثة من زوجته شانا عبود. ​ ​

نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"
06:58

نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيدي عبر حسابها على منصة "إكس" وهي على المسرح والجمهور يتفعال معها.

06:58

نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيدي عبر حسابها على منصة "إكس" وهي على المسرح والجمهور يتفعال معها.

اخترنا لك
وصول الفنان محمد رمضان الى بيروت ومراسلة الجديد تنقل الأجواء
08:09
أنجيلا بشارة لـ وائل كفوري: "ما وفيت"!
08:00
نجوى كرم لأحد معجبيها: "عايشة الغنية بشكل مُلفت"
06:58
فيديوهات مؤثرة لـ "القاضي الرحيم" فرانك كابريو مع العرب
05:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025