فهد العليوة يخرج عن صمته ويكشف لاول مرة حقيقة زواجه من شجون الهاجري

وفي التفاصيل، نفى فهد العليوة ما تم تداوله بشأن زواجه من الفنانة شجون ، مؤكدًا أن الأنباء المنتشرة لا أساس لها من الصحة.

أكد العليوة أن ما يتم تداوله عن زواجه من شجون الهاجري غير صحيح إطلاقًا، مشيرًا إلى عدم وجود أي عقد زواج رسمي كما أُشيع. وأضاف موضحًا: "هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة، ولا وجود لزواج في الواقع، لقد استيقظت لأجد كمًا هائلًا من المغلوطة التي ليس لها أي أساس".

وحول ما نُسب إلى حساب تحت اسم " حياة" يُقال إنه يعود لوالدة الفنانة شجون الهاجري، والذي نشر مقطعًا قصيرًا عبر خاصية القصص المصوّرة يجمع بين العليوة والهاجري في صورتين إحداهما من الطفولة والأخرى حديثة معلنًا زواجهما، أوضح العليوة أن الحساب غير عائد لوالدتها. وأشار إلى أنه على الأرجح حساب صُمم ليُشبه الحساب الأصلي بهدف نشر خبر غير صحيح وترويجه على نطاق واسع.

كما تطرّق العليوة إلى تعليق سابق للفنانة الشامسي عبر حسابها على منصة "إكس"، والذي نشرته بتاريخ 10 يوليو/تموز الماضي، وأعلنت فيه بشكل ودي رغبتها في تزويجه من شجون الهاجري. ورد العليوة بالقول: "أحلام يحق لها ما لا يحق لغيرها، فهي بمثابة أخت، وأكن لها كل الاحترام والتقدير". وأضاف: "كان تعليقها مداعبة لطيفة بدافع المحبة والتعاطف، لكن موضوع الزواج غير صحيح إطلاقًا ولم يحدث كما زعمت بعض المنابر".