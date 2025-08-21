بعد تحقيق "الجديد" حول ما تعرضت له إليسا .. الامن العام اللبناني يتحرك

https://youtu.be/_Sg7yAzn_YI

وأشار الأمين إلى أن إليسا كانت قد تقدمت بدعوى قضائية ضد المدعو حمود، المتهم بتنفيذ عملية الاحتيال عبر شيك مزوّر.

ولفتت المعلومات إلى أن حمود يُعرف بتاريخه القضائي المثقل بقضايا مالية مشابهة، ورغم صدور عدة بلاغات بحث وتحرٍ بحقه، تمكّن قبل يومين من مغادرة الأراضي عبر مطار مستخدمًا جواز سفر بريطاني، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا.

وأظهرت التحقيقات وجود خلل في الإجراءات الأمنية، إذ لم يظهر في سجلات سوى بلاغ واحد فقط بحق المتهم، فيما كان من المفترض أن تمنعه بلاغات أخرى من السفر. وبعد تقرير “الجديد”، أعلنت العام توقيف جميع العناصر المكلفين بمتابعة التدابير العدلية في ، على خلفية الإخفاق الذي سمح بخروج حمود من البلاد.