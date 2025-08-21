وائل كفوري ينشر صورته الاولى مع ابنته "كلوفي" من زوجته شانا عبود

وبعد ساعات من الإعلان عن في حياة الفنان اللبناني ، بقدوم ابنته الثالثة "كلوفي"، خرج الفنان وائل كفوري ليحتفل بهذا الحدث السعيد برسالة مميزة للجمهور، وأكد في الوقت نفسه على زواجه من شانا عبود، زوجته الجديدة، وذلك بعد فترة من الشائعات والتكهنات حول زواجه، والتي تزايدت في الفترة مع خروج تكهنات حول حمل زوجته أيضاً، ولكن وائل كفوري التزم الصمت طوال تلك الفترة قبل أن يعلن قدوم طفلته "كلوفي"، والذي يحمل اسمها معنى "الفتاة الفاتنة".

ونشر الفنان وائل كفوري صورة ليد طفلته "كلوفي"، في أول لحظاتها في بعد ولادتها، ووجه رسالة شكر إلى الجمهور بعد رسائل التهاني منهم في الساعات الأخيرة، وقال: "لكلّ مين كَتَب ، بَعت وردة ، تَرَك تعليق أو عبَّر عن مشاعره بصمت، وشاركْني فرحتي، من قلب قلبي بشكركن على محبّتكن وعقبال العايزين".

لكلّ مين كَتَب كلمة، بَعت وردة ، تَرَك تعليق أو عبَّر عن مشاعره بصمت، وشاركْني فرحتي، من قلب قلبي بشكركن على محبّتكن وعقبال العايزين 😉 💖🙏🏻#ClovyWk pic.twitter.com/0jFvIAx0bL — Wael Kfoury (@waelkfoury) August 20, 2025

وكان صديق وائل كفوري والشاعر حبيب بو أنطون، قد زف الخبر للجمهور مؤخراً، وأعلن قدوم ابنة وائل كفوري في تغريدة له وقال: "البنّوت الحلوي ممنوع تزعل وتشوف الدمعة بيتك ضوّى تلات شموع، ومبروكي تالت ..".

ويذكر أن وائل كفوري لديه ابنتين من زوجته الأولى "انجيلا " وهما "ميشيل وميلانا".