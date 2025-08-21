بعد الاعتداء على الفنان ربيع الاسمر .. عشيرته تستنكر "لا نريد أن نأخذ حقنا بإيدينا"

وجاء في البيان أنّ الفنان ربيع الأسمر يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق عالية، وهو يحظى بمحبة واسعة في لبنان والعالم العربي، معتبرة أن الاعتداء الذي تعرض له مع مرافقيه لا يعكس إلا "الهمجية والجهل" لدى المعتدين. وأشارت العشيرة إلى أنّ المستغرب في الحادثة أن يقود المجموعة المعتدية ضابط في قوى الأمن الداخلي برتبة ملازم أول (أ.ع).
وانتقد البيان ما وصفه بـ "غضّ نظر القضاء ومديرية قوى الأمن الداخلي" عن الحادثة وترك الضابط حراً طليقاً، موجهاً نداءً إلى وزير الداخلية والسلطات القضائية للتحرك سريعاً ومحاسبة المرتكبين وإنصاف المعتدى عليهم، مؤكداً التزام العشيرة الدائم بسيادة الدولة والاحتكام إلى القانون.
وختمت عشيرة آل ناصرالدين بيانها بالتشديد على ثقتها بالدولة والقضاء، لكنها حذرت في الوقت نفسه من أنّها تعرف جيداً هوية المعتدين ولا ترغب في أن تتحول القضية إلى “أخذ الحق باليد”.
وكان قد وقع إشكال كبير يوم السبت الفائت خلال حفل للفنان اللبناني ربيع الأسمر في بلدة لاسا قضاء جبيل بمناسبة عيد السيدة حيث حصل الخلاف بين عدد من الحاضرين من بينهم ضابط في قوى الأمن الداخلي وعائلته.