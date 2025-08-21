وصول الفنان محمد رمضان الى بيروت ومراسلة الجديد تنقل الأجواء

كشفت المذيعة المصرية الموقوفة سارة خليفة، مفاجآت من العيار الثقيل خلال التحقيق معها بعدج القبض عليها بتهمة تكوين عصابة إجرامية لترويج وتصنيع المواد المخدرة.
أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" عن استعدادها لإطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان "توأم حياتي"، والمقرر أن تصدر ضمن ألبومها المنتظر في 26 أغسطس الجاري. وكتبت هيفاء معلّقة: "حقبة جديدة ستبدأ.. هل أنتم جاهزون؟"، في إشارة واضحة إلى مرحلة فنية مختلفة تستعد لخوضها مع هذا العمل.
أكد الفنان المصري محمد رمضان في حديث خاص لقناة "الجديد"، لدى وصوله إلى مطار بيروت الدولي، أن المنظّمين لم يبذلوا جهداً كبيراً لإقناعه بإحياء حفل في لبنان.