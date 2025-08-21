وصول الفنان محمد رمضان الى بيروت ومراسلة الجديد تنقل الأجواء

أعلنت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" عن استعدادها لإطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان "توأم حياتي"، والمقرر أن تصدر ضمن ألبومها المنتظر في 26 أغسطس الجاري. وكتبت هيفاء معلّقة: "حقبة جديدة ستبدأ.. هل أنتم جاهزون؟"، في إشارة واضحة إلى مرحلة فنية مختلفة تستعد لخوضها مع هذا العمل.

