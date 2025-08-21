محمد رمضان عن الديو مع هيفاء وهبي: "سنقدمه لاحقاً.. والجمهور اللبناني أساس النجومية العربية"

أكد الفنان في حديث خاص لقناة "الجديد"، لدى وصوله إلى ، أن المنظّمين لم يبذلوا جهداً كبيراً لإقناعه بإحياء حفل في .





: " بلد عظيم، وبلد متذوّق للفن بشكل كبير، وقد صنع عدداً كبيراً من النجوم"، مشدداً على أن أي فنان يحتاج إلى اعتماد الجمهور اللبناني له حتى يصبح نجماً عربياً كبيراً.



وأضاف: "أتمنى من هذا الشعب العظيم أن يبقى يحبّني كما أحبهم، وبإذن ستكون حفلة السبت مميّزة".



وعن زيادة عدد بطاقات الحفل التي نفدت قبل أكثر من عشرة أيام، أوضح : "المنظّمون بذلوا مجهوداً كبيراً، وحرصوا على جعل الجمهور أقرب إلى المسرح، لزيادة العدد، فالمشروع الناجح هو عبارة عن منظومة متكاملة".



أما عن مشروع الديو مع الفنانة ، فكشف رمضان أنه لم يتم بسبب ضيق الوقت، مؤكداً أن هذا التعاون سيُنفَّذ في وقت لاحق.