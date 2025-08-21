محمد رمضان عن الديو مع هيفاء وهبي: "سنقدمه لاحقاً.. والجمهور اللبناني أساس النجومية العربية"

وقال رمضان
: "لبنان
بلد عظيم، وبلد متذوّق للفن بشكل كبير، وقد صنع عدداً كبيراً من النجوم"، مشدداً على أن أي فنان يحتاج إلى اعتماد الجمهور اللبناني له حتى يصبح نجماً عربياً كبيراً.
وأضاف: "أتمنى من هذا الشعب العظيم أن يبقى يحبّني كما أحبهم، وبإذن الله
ستكون حفلة السبت مميّزة".
وعن زيادة عدد بطاقات الحفل التي نفدت قبل أكثر من عشرة أيام، أوضح رمضان
: "المنظّمون بذلوا مجهوداً كبيراً، وحرصوا على جعل الجمهور أقرب إلى المسرح، لزيادة العدد، فالمشروع الناجح هو عبارة عن منظومة متكاملة".
أما عن مشروع الديو مع الفنانة هيفاء وهبي
، فكشف رمضان أنه لم يتم بسبب ضيق الوقت، مؤكداً أن هذا التعاون سيُنفَّذ في وقت لاحق.