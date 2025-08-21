"حقبة جديدة ستبدأ".. هيفاء وهبي تشوّق جمهورها لألبومها المرتقب

أعلنت هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستغرام" عن استعدادها لإطلاق أغنيتها الجديدة بعنوان "توأم حياتي"، والمقرر أن تصدر ضمن ألبومها المنتظر في 26 أغسطس الجاري. وكتبت هيفاء معلّقة: "حقبة ستبدأ.. هل أنتم جاهزون؟"، في إشارة واضحة إلى مرحلة فنية مختلفة تستعد لخوضها مع هذا العمل.





ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع ترقّب جمهورها للقاء المرتقب يوم السبت 23 أغسطس في ، حيث ستطل على محبيها في حفل ضخم يقام في "فوروم دي بيروت"، بمشاركة النجم . ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً واسعاً، نظراً لما يجمعه من استعراضية كبيرة بين اثنين من أبرز نجوم الغناء في .



وينتظر عشاق هيفاء بفارغ الصبر صدور ألبومها الجديد، المؤلف من 20 أغنية سيتم إصدارهم على 4 مراحل، يعكس إصرارها الدائم على التجديد والتنوع الموسيقي، من خلال أعمال تتماشى مع التطور الفني المعاصر وتلبي أذواق شرائح مختلفة من الجمهور. وبهذا، تؤكد هيفاء وهبي استمرارها كأحد أبرز الأسماء على الساحة الفنية، محافظة على بريقها وحضورها القوي الذي رسخته على مدى سنوات طويلة من النجاح.