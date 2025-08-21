"حقبة جديدة ستبدأ".. هيفاء وهبي تشوّق جمهورها لألبومها المرتقب

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع ترقّب جمهورها للقاء المرتقب يوم السبت 23 أغسطس في بيروت
، حيث ستطل على محبيها في حفل ضخم يقام في "فوروم دي بيروت"، بمشاركة النجم المصري محمد رمضان
. ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضوراً جماهيرياً واسعاً، نظراً لما يجمعه من طاقة
استعراضية كبيرة بين اثنين من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي
.
وينتظر عشاق هيفاء بفارغ الصبر صدور ألبومها الجديد، المؤلف من 20 أغنية سيتم إصدارهم على 4 مراحل، يعكس إصرارها الدائم على التجديد والتنوع الموسيقي، من خلال أعمال تتماشى مع التطور الفني المعاصر وتلبي أذواق شرائح مختلفة من الجمهور. وبهذا، تؤكد هيفاء وهبي استمرارها كأحد أبرز الأسماء على الساحة الفنية، محافظة على بريقها وحضورها القوي الذي رسخته على مدى سنوات طويلة من النجاح.