رحمة رياض تكشف سبب إخفاء ملامح ابنتها "عالية"

وأوضحت أنها تحرص على حماية خصوصية طفلتها في ظل ما تتعرض له من وإساءات على .



وقالت رحمة: "أنا حابة أحافظ على خصوصيتها إحنا بنتعرض للتنمر والإساءة، ومش حابة أعرضها للجمهور دلوقتي. ولما تكبر، هي تختار بنفسها".



وعن الشبه بين عالية ووالديها، أوضحت رحمة أن ابنتها تمثل "مزيجًا" عائليًا، قائلة:"بنتي ميكس والدها الفنان ألكسندر علوم، وبتشبه أمي كمان".