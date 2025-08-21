رحمة رياض تكشف سبب إخفاء ملامح ابنتها "عالية"

وأوضحت أنها تحرص على حماية خصوصية طفلتها في ظل ما تتعرض له من تنمروإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت رحمة: "أنا حابة أحافظ على خصوصيتها إحنا بنتعرض للتنمر والإساءة، ومش حابة أعرضها للجمهور دلوقتي. ولما تكبر، هي تختار بنفسها".
وعن الشبه بين عالية ووالديها، أوضحت رحمة أن ابنتها تمثل "مزيجًا" عائليًا، قائلة:"بنتي ميكس بيني وبين والدها الفنان ألكسندر علوم، وبتشبه أمي كمان".
آثارت أنجيلا بشارة الجدل مجدداً، بعد تعليقها على رزق طليقها وائل كفوري بابنته الثالثة من زوجته شانا عبود.
نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيدي عبر حسابها على منصة "إكس" وهي على المسرح والجمهور يتفعال معها.