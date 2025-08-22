محمد رمضان: خارج دراما رمضان 2026 وحفل استثنائي مع هيفاء وهبي في بيروت

أعلن الفنان ابتعاده عن المشاركة في موسم 2026، مؤكداً في عقده في أنه لن يطل بأي عمل درامي خلال الشهر الفضيل.





ويأتي تصريح قبل حفله الكبير المقرر إقامته يوم السبت 23 في “الفوروم دو بيروت”، حيث تعهّد بتقديم عرض ضخم يتضمن مفاجآت عديدة، أبرزها إطلالات واستعراضات فنية، إلى جانب مشاركة خاصة مع التي ستطل إلى جانبه في الحفل.



وعن لقبه المعروف بـ”النمبر ون”، أوضح رمضان أن جمهوره هو من أطلقه عليه، مشدداً على أن تميزه الغنائي ينبع من كونه يغني للذات وليس للطرف الآخر.



كما تطرق إلى قراره بالاتجاه إلى الغناء، واصفاً إياه بأنه كان “مغامرة كبيرة”، خصوصاً أنه في عمر 28 عاماً كان يتصدر قائمة أعلى الممثلين أجراً في مصر. وأضاف: “كان الأمر أشبه بالمقامرة؛ إما أن أخسر التمثيل والغناء معاً، أو أن أنجح وأجمع بينهما… والحمد لله نجحت في الرهان بفضل جمهوري".