وليد توفيق يوجّه رسالة مؤثرة لـ أنغام: "ستعودين أقوى"

في اتصال خاص مع المشهد، وجّه الفنان اللبناني الكبير رسالة دعم مليئة بالحب والتقدير للفنانة ، بعد الأزمة الصحية التي تمرّ بها وإقامتها في المستشفى خلال الأيام ، وأثارت قلق جمهورها في .

وقال توفيق في حديثه:"أنغام ، بدعيلك من كل قلبي تقومين بالسلامة إن شاء . أنا وكل محبّيك بانتظارك، لتعودي إلينا كما اعتدنا عليكِ، فراشة على المسرح وصوتاً يحمل الفرح والدفء لملايين القلوب. ألف عليكِ، ربنا يشفيكِ ويعافيكِ وترجعي تنوّري حياتنا من جديد".