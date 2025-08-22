وليد توفيق يوجّه رسالة مؤثرة لـ أنغام: "ستعودين أقوى"

في اتصال خاص مع المشهد، وجّه الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق رسالة دعم مليئة بالحب والتقدير للفنانة المصرية أنغام، بعد الأزمة الصحية التي تمرّ بها وإقامتها في المستشفى خلال الأيام الأخيرة، وأثارت قلق جمهورها في الوطن العربي.
وقال توفيق في حديثه:"أنغام العزيزة، بدعيلك من كل قلبي تقومين بالسلامة إن شاء الله. أنا وكل محبّيك بانتظارك، لتعودي إلينا كما اعتدنا عليكِ، فراشة على المسرح وصوتاً يحمل الفرح والدفء لملايين القلوب. ألف سلامة عليكِ، ربنا يشفيكِ ويعافيكِ وترجعي تنوّري حياتنا من جديد".
وجه المنتج اللبناني جمال سنان، صاحب شركة "إيغل فيلمز"، تهنئة خاصة للنجمة هدى حسين بمناسبة عيد ميلادها، وصفها بـ"نجمة الخليج الأولى" و"الملكة"، متمنيًا لها صحة دائمة ونجاح مستمر وعمرًا مديدًا، مؤكدًا أن السنوات القادمة ستحمل لها إنجازات كبيرة.
كشف الطبيب والكاتب المصري خالد منتصر تفاصيل دقيقة عن الأزمة الصحية التي تمر بها الفنانة أنغام، مؤكداً أن حالتها ليست مرتبطة بمرض السرطان كما أشيع، داعياً إلى التعامل مع الموضوع بمزيد من المهنية والشفافية بعيداً عن العناوين المضللة.
روى الفنان اللبناني ربيع الأسمر تفاصيل الحادثة التي تعرض لها خلال إحيائه حفلاً بمناسبة عيد السيدة، موضحاً أنه لجأ إلى القانون لاستعادة حقه، ومشدداً على ثقته بالقضاء اللبناني.