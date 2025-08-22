وليد توفيق يوجّه رسالة مؤثرة لـ أنغام: "ستعودين أقوى"

عاجل
2025-08-22
في اتصال خاص مع المشهد، وجّه الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق رسالة دعم مليئة بالحب والتقدير للفنانة المصرية أنغام، بعد الأزمة الصحية التي تمرّ بها وإقامتها في المستشفى خلال الأيام الأخيرة، وأثارت قلق جمهورها في الوطن العربي.

وقال توفيق في حديثه:"أنغام العزيزة، بدعيلك من كل قلبي تقومين بالسلامة إن شاء الله. أنا وكل محبّيك بانتظارك، لتعودي إلينا كما اعتدنا عليكِ، فراشة على المسرح وصوتاً يحمل الفرح والدفء لملايين القلوب. ألف سلامة عليكِ، ربنا يشفيكِ ويعافيكِ وترجعي تنوّري حياتنا من جديد".

