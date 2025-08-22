ديفريم أوزكان تخضع لعملية جراحية ثانية وتطمئن جمهورها

خضعت الممثلة ديفريم أوزكان لعملية جراحية ثانية في الكلى، بعد مرور شهر واحد فقط على عمليتها الأولى، وذلك وفق ما أعلنت عنه مؤخراً عبر حسابها على “إنستغرام”.





ومن داخل المستشفى، شاركت ديفريم صورة عبر خاصية القصص القصيرة، طمأنت فيها جمهورها بأنها بخير بعد الجراحة، موجهة الشكر لكل من ساندها ودعا لها بالسلامة، كما دعت متابعيها إلى الاهتمام بصحتهم بشكل دائم، وخاصة صحة الكلى.



كما نشرت صورة لباقة من الورود التي تلقتها من أصدقائها ومحبّيها، وأرفقتها بعبارة: “iyi ki varsınız, teşekkürler”، أي: “سعيدة بوجودكم في حياتي، شكراً لكم”.



ويُذكر أن أوزكان كانت قد أجرت عمليتها الأولى أثناء تصوير مسلسلها الجديد “غرفة لشخصين”، بعدما تعرضت لأزمة صحية مفاجئة بسبب آلام حادة في الكلى، تبيّن لاحقاً أنها ناجمة عن حصى، ما استدعى خضوعها لعملية جراحية عاجلة.