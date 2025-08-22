ابراهيم معلوف يكشف اسرارا عن حياته لأول مرة : "انا لبناني 100%"

في مقابلة خاصة، استعاد الموسيقي وعازف البوق العالمي إبراهيم معلوف مسيرته منذ البدايات، متوقفاً عند محطاته الفنية وإنجازاته، ومسلّطاً الضوء على مشاريعه المقبلة. وأكد أن الموسيقى بالنسبة إليه هي اللغة الأصدق التي يجيد التعبير من خلالها، إذ وُلد في عائلة موسيقية جعلت من هذا الفن جزءاً لا يتجزأ من حياته منذ طفولته.



معلوف أشار إلى أن من أبرز لحظاته الفنية تلك التي جمعته على المسرح مع عمالقة مثل كوينسي جونز وستينغ وماثيو شيديد، إضافة إلى زوجته الفنانة هبة طوجي، مؤكداً أن التفاعل مع من يحب على الخشبة يمنحه سحراً استثنائياً لا يُنسى.

وعن مشاريعه المستقبلية، كشف عن ألبومات وإنتاجات في مجال موسيقى الأفلام، إلى جانب جولات عالمية ستقوده إلى وكوريا وأستراليا وأميركا الجنوبية وتشيلي، وصولاً إلى والولايات المتحدة.



أما عن أسلوبه الموسيقي، فأوضح معلوف أن العزف على البوق في يُعتبر خياراً غير تقليدي، في بلد يطغى فيه الاهتمام بالنجوم والغناء. وأضاف أنه منذ عشرين عاماً أخذ على عاتقه مهمة كسر هذه الدائرة وتعريف الجمهور على هذا النمط المختلف، داعياً اللبنانيين إلى "حب الاكتشاف الموسيقي".



وتوقف عند الإرث الذي يحمله من والده نسيم معلوف، الذي طوّر آلة البوق وترك له رسالة لإكمال هذا المسار، مشيراً إلى أن الجمهور يعرفه أيضاً من خلال موسيقى الأفلام التي يؤلفها، لأنها تحمل قصصاً قريبة من الناس أكثر من الآلة نفسها.



وحول علاقته بلبنان، شدد على أنه يشعر بانتماء كامل رغم تحديات اللغة، إذ عاش طفولته بين وبلده الأم، وما زال يعتبر نفسه لبنانياً قلباً وروحاً.



وفي ختام حديثه عن حفله المقبل في ، قال: "نحتاج أن نفرح رغم كل المآسي، من غزة إلى سائر الأماكن التي تعاني. أريد أن تعكس حفلاتي هذا التوازن: أن ندافع عن القيم والإنسانية، لكن في الوقت نفسه نسمح لأولادنا أن يرقصوا ويستمتعوا."



بهذه الروح، يواصل إبراهيم معلوف مسيرته، حاملاً موسيقاه كجسرٍ بين الجذور والانفتاح، بين الحنين والفرح، وبين آلة ورثها ورؤية يطورها باستمرار.