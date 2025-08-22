سعيد الماروق وخلود ضاهر يدخلان القفص الذهبي بحفل بسيط

كشف الطبيب والكاتب المصري خالد منتصر تفاصيل دقيقة عن الأزمة الصحية التي تمر بها الفنانة أنغام، مؤكداً أن حالتها ليست مرتبطة بمرض السرطان كما أشيع، داعياً إلى التعامل مع الموضوع بمزيد من المهنية والشفافية بعيداً عن العناوين المضللة.

