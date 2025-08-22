سعيد الماروق وخلود ضاهر يدخلان القفص الذهبي بحفل بسيط

وشارك الماروق عبر خاصية القصص المصورة في صفحته الخاصة عبر انستغرام مجموعة صور وفيديوهات من حفل زفافهما البسيط والذي حضره مجموعة من اصدقائهما.
وجه المنتج اللبناني جمال سنان، صاحب شركة "إيغل فيلمز"، تهنئة خاصة للنجمة هدى حسين بمناسبة عيد ميلادها، وصفها بـ"نجمة الخليج الأولى" و"الملكة"، متمنيًا لها صحة دائمة ونجاح مستمر وعمرًا مديدًا، مؤكدًا أن السنوات القادمة ستحمل لها إنجازات كبيرة.
كشف الطبيب والكاتب المصري خالد منتصر تفاصيل دقيقة عن الأزمة الصحية التي تمر بها الفنانة أنغام، مؤكداً أن حالتها ليست مرتبطة بمرض السرطان كما أشيع، داعياً إلى التعامل مع الموضوع بمزيد من المهنية والشفافية بعيداً عن العناوين المضللة.