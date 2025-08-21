تطورات مفاجئة.. سارة خليفة تكشف عن علاقتها بأكبر تجار المخدرات

وقالت أنّها "كانت على علاقة بأحد أكبر تجار المخدرات المعروف بـ" فتحي "، الذي قبضت عليه السلطات في مصر، وأصدرت حكماً بحقّه بالسجن المؤبّد بعد العثور بحوزته على مواد مخدرة بقيمة 40 مليون جنيه.

وبحسب التحقيقات، فإنّ خليفة هي من أبلغت السلطات المصريّة عن "فتحي الأبيض"، بعد إعطاء معلومات تتعلّق به للشرطة عام 2022.

وأشارت خليفة إلى أنّها كانت تتواصل مع والديّ وشقيقة تاجر المخدرات، خوفاً من قتلها، وعرضت على والدته المساعدة في خروج ابنها من السجن مقابل مبلغ قدر بملايين الجنيهات، لكنها لم تفي بوعدها، وأيّدت المحكمة الحكم الصادر بحقّه.

وكشفت التحقيقات تورط سارة مع والديّ "فتحي الابيض" وآخرين في جلب المخدرات وتجارتها، وتمكنت القوى الأمنية من القبض عليهم.

ويذكر بأن خليفة أُحيلت مع 27 آخرين إلى لتأليفهم عصابة إجرامية.