بالفيديو - تهديد علاء قاسم بالقـ ـتل!

قاسم
أرفق المحادثة التي تضمنت التهديد بتعليق عبّر فيه عن استيائه قائلاً: "تهديد بالقتل! كيف يمكن أن تُبنى الدول والمجتمعات وأبناؤها يفكرون بقتل الآخر ورفضه؟ كانت دردشة مع شريك بالوطن أبو همام
المصلاوي، لكن السؤال الجوهري: هل يمكن الحديث عن الديمقراطية
والتطور وبناء الإنسان، وبعضنا ما زال يفكر بهذه الطريقة الإقصائية؟"
اللافت أن الشخص المهدِّد وجّه اتهامه للفنان السوري على خلفية صور نشرها قاسم من كواليس مسلسلات لم تُعرض بعد، معتبراً أن مضمونها يمسّ بالدين الإسلامي. الأمر الذي أثار استغراب قاسم ومتابعيه.