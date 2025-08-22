بالفيديو - تهديد علاء قاسم بالقـ ـتل!

شارك الممثل السوري متابعيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، كشف فيه عن تلقيه رسالة تهديدٍ بالقتل من أحد الأشخاص، بعد اتهامه بالإساءة إلى الدين الإسلامي.



أرفق المحادثة التي تضمنت التهديد بتعليق عبّر فيه عن استيائه قائلاً: "تهديد بالقتل! كيف يمكن أن تُبنى الدول والمجتمعات وأبناؤها يفكرون بقتل الآخر ورفضه؟ كانت دردشة مع شريك بالوطن المصلاوي، لكن السؤال الجوهري: هل يمكن الحديث عن والتطور وبناء الإنسان، وبعضنا ما زال يفكر بهذه الطريقة الإقصائية؟"



اللافت أن الشخص المهدِّد وجّه اتهامه للفنان السوري على خلفية صور نشرها قاسم من كواليس مسلسلات لم تُعرض بعد، معتبراً أن مضمونها يمسّ بالدين الإسلامي. الأمر الذي أثار استغراب قاسم ومتابعيه.