4 آب "الحقيقة الضائعة"
٤ آب
بالفيديو - تهديد علاء قاسم بالقـ ـتل!
بالفيديو - تهديد علاء قاسم بالقـ ـتل!
بالفيديو - تهديد علاء قاسم بالقـ ـتل!

فن

2025-08-22 | 13:03
بالفيديو - تهديد علاء قاسم بالقـ ـتل!
بالفيديو - تهديد علاء قاسم بالقـ ـتل!

شارك الممثل السوري علاء قاسم متابعيه عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً، كشف فيه عن تلقيه رسالة تهديدٍ بالقتل من أحد الأشخاص، بعد اتهامه بالإساءة إلى الدين الإسلامي.

قاسم أرفق المحادثة التي تضمنت التهديد بتعليق عبّر فيه عن استيائه قائلاً: "تهديد بالقتل! كيف يمكن أن تُبنى الدول والمجتمعات وأبناؤها يفكرون بقتل الآخر ورفضه؟ كانت دردشة مع شريك بالوطن أبو همام المصلاوي، لكن السؤال الجوهري: هل يمكن الحديث عن الديمقراطية والتطور وبناء الإنسان، وبعضنا ما زال يفكر بهذه الطريقة الإقصائية؟"

اللافت أن الشخص المهدِّد وجّه اتهامه للفنان السوري على خلفية صور نشرها قاسم من كواليس مسلسلات لم تُعرض بعد، معتبراً أن مضمونها يمسّ بالدين الإسلامي. الأمر الذي أثار استغراب قاسم ومتابعيه.
 

بالفيديو - محمد رمضان للبنانيين: انتظروا المفاجآت غداً!
شيرين عبدالوهاب تهدد محاميها: "ملكش علاقة بيا"
شرطة لوس أنجلوس تعتقل نجماً تعـ ـرى في الشارع!
