الشامي يكشف معاناته في جولته الصيفية بسبب جواز السفر السوري





وفي سلسلة منشورات عبر خاصية "الستوري" على منصة ، كتب الشامي:"عم اتنقل بين وكأنو جواز السفر السوري مرعب… يا جماعة هاد vvvip وهيك؟ يعين الشعب السوري، أحسن شي، رح تطلعونا من تيابنا."



وأضاف في منشور لاحق بسخرية:"قال جولة عالمية قال! أقسم بالله ما عم أوصل البلد وأعمل فيها الحفلة غير ما تطلع عيوني، لأجيب فيزا وأوراق إلي وللفريق اللي معي. بس يشوفو جواز سوري، بتشتغل الوشوشات والغلاظات."



ورغم امتلاكه جواز سفر آخر، أكد الشامي تمسكه بجوازه السوري قائلاً:"تطمنوا معي، جواز ثاني، بس أنا تبع قوميّات وانتماء وسوريتي هويتي… وما بتربى."

