داليا أبو عمر تثير الجدل بتوقعات صادمة عن شيرين عبدالوهاب
فن

2025-08-24 | 08:39
أثارت الإعلامية المصرية داليا أبو عمر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاتها المثيرة حول الفنانة شيرين عبد الوهاب.



وجاءت تصريحات أبو عمر عبر منشور على حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، حيث عبّرت عن قلقها الشديد على الحالة النفسية والصحية لشيرين، في أعقاب الأنباء المتداولة بشأن عودتها مجدداً لزوجها الفنان حسام حبيب.

وقالت أبو عمر في منشورها: "أنا مش بتوقع لكن حاسة إني ممكن أصحى ألاقي خبر وفاة شيرين عبد الوهاب"، في إشارة إلى ما وصفته بـ الضغط النفسي الهائل الذي تمر به الفنانة بسبب علاقة مضطربة تؤثر على استقرارها وصحتها.

تصريحات الإعلامية أثارت موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، حيث انقسم الجمهور بين من عبّر عن تضامنه مع شيرين، وبين من اعتبر التصريحات مبالغاً فيها ومثيرة للجدل.
 

إبنة تامر حسني توجه رسالة مؤثرة عن التنمر
08:46

إبنة تامر حسني توجه رسالة مؤثرة عن التنمر

عبّر الفنان المصري تامر حسني عن فخره واعتزازه بابنته تاليا، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، تحدثت فيه عن ظاهرة التنمّر وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.

وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة
وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة

توفي والد النجم التركي أتاكان أوزكايا عن عمر يناهز 63 عاماً، إثر أزمة قلبية مفاجئة، في خبر أحزن محبي الفنان وجمهوره.

مي كساب توجه رسالة دعم لكريم محمود عبد العزيز وزوجته بعد ظهورهما في الساحل الشمالي
مي كساب توجه رسالة دعم لكريم محمود عبد العزيز وزوجته بعد ظهورهما في الساحل الشمالي

حرصت الفنانة المصرية مي كساب على توجيه رسالة دعم ومحبة لزميلها كريم محمود عبد العزيز وزوجته، عقب ظهورهما الأخير في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، والتي شهدت حضور عدد كبير من النجوم.

إبنة تامر حسني توجه رسالة مؤثرة عن التنمر
وفاة والد النجم التركي أتاكان أوزكايا إثر أزمة قلبية مفاجئة
مي كساب توجه رسالة دعم لكريم محمود عبد العزيز وزوجته بعد ظهورهما في الساحل الشمالي
شيرين عبد الوهاب تتعرض لأزمة صحية مفاجئة وسط ضغوط نفسية شديدة
