داليا أبو عمر تثير الجدل بتوقعات صادمة عن شيرين عبدالوهاب

وجاءت تصريحات أبو عمر
عبر منشور على حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، حيث عبّرت عن قلقها الشديد على الحالة النفسية والصحية لشيرين، في أعقاب الأنباء المتداولة بشأن عودتها مجدداً لزوجها الفنان حسام حبيب
.
وقالت أبو عمر في منشورها: "أنا مش بتوقع لكن حاسة إني ممكن أصحى ألاقي خبر وفاة شيرين عبد الوهاب
"، في إشارة إلى ما وصفته بـ الضغط النفسي الهائل الذي تمر به الفنانة بسبب علاقة مضطربة تؤثر على استقرارها وصحتها.
تصريحات الإعلامية أثارت موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل، حيث انقسم الجمهور بين من عبّر عن تضامنه مع شيرين
، وبين من اعتبر التصريحات مبالغاً فيها ومثيرة للجدل.