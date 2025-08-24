إبنة تامر حسني توجه رسالة مؤثرة عن التنمر

عبّر الفنان المصري عن فخره واعتزازه بابنته ، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على ، تحدثت فيه عن ظاهرة التنمّر وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع.







وشدّدت في رسالتها على أن التنمّر الذي يتعرض له الآخرون يزعجها بشكل كبير، خاصة مع انتشار هذه على نطاق واسع عبر من دون أي رادع أو محاسبة. كما أكدت على ضرورة تحرك الجميع بشكل فوري لاتخاذ خطوات جدية للحد من التنمّر ومحاربته.



وأثار موقف تاليا مشاعر الفخر لدى والدها، الذي علق بكلمات مؤثرة، مشيدًا بوعيها الكبير رغم صغر سنها، ومعبرًا عن اعتزازه بموقفها الإنساني الذي يسلّط الضوء على قضية تمسّ الكثيرين.



من جهتها، نشرت والدتها الفنانة الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستغرام”، مرفقًا بعدد من القلوب، تعبيرًا عن دعمها الكامل وافتخارها بابنتها.