إبنة تامر حسني توجه رسالة مؤثرة عن التنمر

وشدّدت تاليا
في رسالتها على أن التنمّر الذي يتعرض له الآخرون يزعجها بشكل كبير، خاصة مع انتشار هذه الظاهرة
على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي
من دون أي رادع أو محاسبة. كما أكدت على ضرورة تحرك الجميع بشكل فوري لاتخاذ خطوات جدية للحد من التنمّر ومحاربته.
وأثار موقف تاليا مشاعر الفخر لدى والدها، الذي علق بكلمات مؤثرة، مشيدًا بوعيها الكبير رغم صغر سنها، ومعبرًا عن اعتزازه بموقفها الإنساني الذي يسلّط الضوء على قضية تمسّ الكثيرين.
من جهتها، نشرت والدتها الفنانة بسمة بوسيل
الفيديو عبر خاصية القصص القصيرة على “إنستغرام”، مرفقًا بعدد من القلوب، تعبيرًا عن دعمها الكامل وافتخارها بابنتها.