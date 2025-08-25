وصية الصحافية مريم أبو دقة لابنها غيث قبل استشهادها تحزن الملايين

وقالت الصحفية مريم ابو دقة في رسالتها: "غيث قلب وروح امك انت.. انا بدي منك تدعيلي ماتبكي عليا مشان اضل مبسوطة بدي ترفع راسي وتصير شاطر ومتفوق وتكون قد حالك وتصير رجل اعمال قد حالك ".

وأضافت: "بدي ياماما ما تنساني انا كنت اعمل كل شي لتنبسط وضلك مبسوط ومرتاح واعملك كل شي وبس تكبر وتزوج وتجيب بنت سميها مريم ع اسمي انت وقلبي وسندي وروحي وابني ال برفع راسي فيه وبنبسط دايما ف سمعته امانه ياغيث صلاتك ثم صلاتك يا ثم صلاتك ياماما".

وكانت قد استهدفت طائرات إسرائيلية، الاثنين، مجمع الطبي في مدينة جنوبي القطاع، مما أسفر عن استشهاد مصور والمصور حسام المصري والصحفية مريم أبو دقة، والصحفي معاذ أبو طه.

كما أسفر القصف عن استشهاد 15 فلسطينيا آخرين، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.