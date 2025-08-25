الأخبار
وصية الصحافية مريم أبو دقة لابنها غيث قبل استشهادها تحزن الملايين
وصية الصحافية مريم أبو دقة لابنها غيث قبل استشهادها تحزن الملايين
وصية الصحافية مريم أبو دقة لابنها غيث قبل استشهادها تحزن الملايين

فن

2025-08-25 | 05:58
وصية الصحافية مريم أبو دقة لابنها غيث قبل استشهادها تحزن الملايين
Aljadeed
وصية الصحافية مريم أبو دقة لابنها غيث قبل استشهادها تحزن الملايين

نشر الطفل الفلسطيني غيث نجل الزميلة مريم أبو دقة، الإثنين، الرسالة الأخيرة التي تركتها والدته قبل ارتقائها في قصف الاحتلال الإسرائيلى لمجمع ناصر الطبي بشكل متعمد في خان يونس جنوبي القطاع في فلسطين.

وقالت الصحفية مريم ابو دقة في رسالتها: "غيث قلب وروح امك انت.. انا بدي منك تدعيلي ماتبكي عليا مشان اضل مبسوطة بدي ترفع راسي وتصير شاطر ومتفوق وتكون قد حالك وتصير رجل اعمال قد حالك يا حبيبي".

وأضافت: "بدي ياماما ما تنساني انا كنت اعمل كل شي لتنبسط وضلك مبسوط ومرتاح واعملك كل شي وبس تكبر وتزوج وتجيب بنت سميها مريم ع اسمي انت حبيبي وقلبي وسندي وروحي وابني ال برفع راسي فيه وبنبسط دايما ف سمعته امانه ياغيث صلاتك ثم صلاتك يا ثم صلاتك ياماما".

وكانت قد استهدفت طائرات إسرائيلية، اليوم الاثنين، مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي القطاع، مما أسفر عن استشهاد مصور الجزيرة محمد سلامة والمصور حسام المصري والصحفية مريم أبو دقة، والصحفي معاذ أبو طه.

كما أسفر القصف عن استشهاد 15 فلسطينيا آخرين، بالإضافة إلى عشرات الجرحى، وفقا لوزارة الصحة في القطاع.

