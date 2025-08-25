الأخبار
زوجة عاصي الرحباني "ابن" زياد الرحباني تتعرض لأزمة قلبية
زوجة عاصي الرحباني "ابن" زياد الرحباني تتعرض لأزمة قلبية

فن

2025-08-25 | 10:30
زوجة عاصي الرحباني "ابن" زياد الرحباني تتعرض لأزمة قلبية
زوجة عاصي الرحباني "ابن" زياد الرحباني تتعرض لأزمة قلبية

تعرضت جوي نجم، زوجة عاصي الرحباني "نجل" الموسيقار الراحل زياد الرحباني لأزمة قلبية مفاجئة، مما سبب الخبر حالة من القلق بين محبي العائلة.

وشاركت جوي نجم "ستوري" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، كشفت من خلاله عن تعرضها لازمة قلبية، حيث ظهرت وهي على سرير المستشفى.

وتشير مصادر مقربة إلى أن هذه الأحداث المتلاحقة خلفت صدمة كبيرة داخل الأسرة، خاصة مع استذكار الإرث الفني والموسيقي الكبير الذي تركه زياد الرحباني في لبنان والعالم العربي.

ويعاني أفراد العائلة من توتر شديد وحزن عميق، وسط متابعة دقيقة من الأصدقاء والمقربين، إذ تأتي هذه الأزمة بعد فترة وجيزة من وفاة الرحباني، ما يضاعف من وقع الصدمة وتأثيرها على محيطه.

يذكر أن زياد الرحباني يعتبر رمزًا للابتكار والإبداع في الموسيقى العربية، وقد ترك إرثًا فنيًا غنيًا ومؤثرًا، ما يجعل أثر رحيله والأحداث التي تشهدها عائلته محور اهتمام كبير لدى الجمهور

