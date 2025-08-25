حسام حبيب يكشف حقيقة القبض عليه! وهذا ما قاله عن عودته الى شيرين عبد الوهاب

وأوضح حبيب لموقع "et بالعربي"، أن ما يتم تداوله مجرد شائعات، مطالبًا جمهوره بعدم الانسياق وراء غير الموثوقة، مشددًا على أنه يمارس حياته بشكل طبيعي.

وفي سياق آخر، أكد حبيب عدم صحة ما حول عودته لشيرين ، موضحًا: "مفيش أي رجوع.. وكل اللي بيتقال مجرد إشاعات المحامي اللي طلعها عشان خاطر هي مشيته بس".

كما أصدر بيانًا يؤكد فيه أنه سيقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، بعد ما وصفه بتصريحات "باطلة ومسيئة" نُسبت إليه، مؤكدًا أنها تمس سمعته بشكل مباشر، ولن يسمح بتشويه صورته أو استغلال اسمه لتحقيق مصالح شخصية، مشددًا على أنه بصدد رفع دعاوى قضائية ضد قنطوش وكل من يشارك في نشر أو مزاعم غير صحيحة.