كيت ميدلتون تفاجئ الجميع بإطلالة شعر باللون الاشقر
كيت ميدلتون تفاجئ الجميع بإطلالة شعر باللون الاشقر
كيت ميدلتون تفاجئ الجميع بإطلالة شعر باللون الاشقر

فن

2025-08-25 | 10:48
كيت ميدلتون تفاجئ الجميع بإطلالة شعر باللون الاشقر
كيت ميدلتون تفاجئ الجميع بإطلالة شعر باللون الاشقر

لفتت أميرة ويلز كيت ميدلتون الأنظار خلال حضورها قداس الأحد في كنيسة كراشي كيرك قرب قلعة بالمورال في اسكتلندا، حيث ظهرت بتسريحة جديدة اعتمدت فيها اللون الأشقر بدلاً من بنيها المعتاد، ما شكل مفاجأة لمحبي العائلة المالكة البريطانية.

هذا التغيير الجريء في إطلالتها، وهي في عمر الـ43، أثار اهتمام الخبراء الذين اعتبروا أن خطوة كيت تعكس تجاوزها المرحلة الصعبة التي مرت بها على صعيدها الصحي، بعد رحلة علاجها من السرطان. وعلّقت عالمة النفس البريطانية كارولين ماير أن “الشعر بالنسبة للمرأة رمز للجمال والقوة، والتحول الذي قامت به كيت يوحي برغبتها في استعادة إشراقتها وفتح فصل جديد في حياتها”.

الجمهور بدوره تفاعل بكثافة مع مظهرها الجديد، إذ عبّرت إحدى المتابعات قائلة: “من الرائع رؤيتها بصحة جيدة، اللون الأشقر يليق بها كثيرًا”. وأضافت أخرى: “الأميرة بدت متألقة للغاية بهذا التغيير المفاجئ، وكأنها أكثر حيوية”، في حين اعتبر البعض أن هذا الظهور يعكس ثقتها المتجددة.

وقد حضرت كيت القداس إلى جانب زوجها الأمير ويليام وأطفالها الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، كما شارك الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا وأفراد بارزون من العائلة المالكة في المناسبة.

إطلالة كيت المشرقة بالشعر الأشقر لم تكن مجرد تغيير جمالي، بل رآها كثيرون إشارة قوية إلى عودتها التدريجية إلى حياتها العامة بروح متجددة بعد فترة صعبة، ما جعلها حديث الصحافة والجمهور على حد سواء.

 

 

 

