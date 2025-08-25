15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا

وتضمن البلاغ 15 مقطعا جنسيا تم نشرها على السوشال ميديا بعد أيام قليلة من تسريب مقطع إباحي لها.
وأكد بسام أنه أدلى بأقواله في نيابة النزهة، وأرفق فلاشة تحتوي على 15 فيديو، مشيرا إلى أن القضية الآن بين أيدي النيابة العامة التي تمتلك القرار النهائي بشأن تحريك الدعوى الجنائية.
وظهرت هدير عبد الرازق على منصات التواصل في حالة انهيار شديد، متسائلة عن كيفية اختراق هاتفها وحساب الأيكلود الخاص بها، ما أثار موجة واسعة من التعليقات على مواقع التواصل.
أعلنت نقابة الفنانين السوريين، في بيان عن عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة الفرع بعد موجة غضب وتداول مشهد كوميدي ساخر للممثل عن ضحايا الهجمات الكيميائية.
ستعود الفنانة السورية أصالة نصري إلى بيروت منتصف شهر أيلول المقبل، وذلك بعد حفلها الغنائي الضخم الذي احيته في بيروت، وفق ما أفادت "نواعم".
استذكرت الممثلة التونسية هند صبري والدتها، وذلك في الذكرى الأربعين لوفاتها، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام".