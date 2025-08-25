15 فيديو جنسي لـ هدير عبد الرازق بعد فضيحتها مع محمد اوتاكا

وتضمن البلاغ 15 مقطعا جنسيا تم نشرها على بعد أيام قليلة من تسريب مقطع إباحي لها.

وأكد بسام أنه أدلى بأقواله في نيابة النزهة، وأرفق فلاشة تحتوي على 15 فيديو، مشيرا إلى أن القضية الآن بين أيدي التي تمتلك القرار النهائي بشأن تحريك الدعوى الجنائية.

وظهرت هدير على منصات التواصل في انهيار شديد، متسائلة عن كيفية اختراق هاتفها وحساب الأيكلود الخاص بها، ما أثار موجة من التعليقات على مواقع التواصل.