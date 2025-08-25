محمود نصر يوجه تحذيرا لهؤلاء بعد تداول مواقف سياسية مختلفة له

وأوضح عبر خاصية " " أن كل ما يُنشر عبر تلك الحسابات المزيّفة لا يمت له بصلة، وذلك بعد رصد انتشار صفحات وهمية باسمه تحمل مواقف سياسية مختلفة.

يعد محمود نصر من ابرز الممثلين السوريين الذين لمع نجمهم في السنوات الاخيرة في الدراما والدراما المشتركة السورية واللبنانية مثل الندم, ,وممالك النار وغيرها