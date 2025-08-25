محمود نصر يوجه تحذيرا لهؤلاء بعد تداول مواقف سياسية مختلفة له

وأوضح محمود نصر عبر خاصية "ستوري" أن كل ما يُنشر عبر تلك الحسابات المزيّفة لا يمت له بصلة، وذلك بعد رصد انتشار صفحات وهمية باسمه تحمل مواقف سياسية مختلفة.
يعد محمود نصر من ابرز الممثلين السوريين الذين لمع نجمهم في السنوات الاخيرة في الدراما السورية والدراما المشتركة السورية واللبنانية مثل الندم,كريستال,وممالك النار وغيرها
أعلنت نقابة الفنانين السوريين، في بيان عن عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة الفرع بعد موجة غضب وتداول مشهد كوميدي ساخر للممثل عن ضحايا الهجمات الكيميائية.
ستعود الفنانة السورية أصالة نصري إلى بيروت منتصف شهر أيلول المقبل، وذلك بعد حفلها الغنائي الضخم الذي احيته في بيروت، وفق ما أفادت "نواعم".
استذكرت الممثلة التونسية هند صبري والدتها، وذلك في الذكرى الأربعين لوفاتها، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام".