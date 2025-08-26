إعلامية تركية تكشف سبب انفصال هاندا أرتشيل وهاكان سابانجي

الإعلامية إركين أوضحت في برنامجها "دعونا نتحدث" أن الخلاف بين الطرفين تفجّر مطلع أغسطس/آب الجاري، بعدما طالبت هاندا بخطوة الزواج، في حين لم يُبدِ هاكان الحماسة نفسها، ما أدى إلى توتر العلاقة.

وعلى الرغم من ذلك، لم يقم سابانجي بحذف صورهما المشتركة من حسابه، وهو ما أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال عودة المياه إلى مجاريها.

من جانب آخر، أثارت والدة هاكان، أرزو سابانجي، جدلاً إضافياً بتدوينة عبر حسابها قالت فيها: "الجهل كالنوم، أول رد فعل لك تجاه من يوقظك هو الغضب"، واعتبرها كثيرون إشارة مبطنة للأزمة بين .

يُذكر أنّ قصة الحب بين هاندا وهاكان بدأت عام 2022 وشكّلت مادة دسمة للإعلام ، قبل أن تظهر مؤشرات الخلاف .