بدرية طلبة ترد على شائعات شطب عضويتها والتحقيق لم يُحسم بعد

وأوضحت عبر صفحتها الرسمية على " " أن الوثيقة المتداولة على مواقع التواصل ليست قرارًا بشطبها، وإنما صورة تخص مشاركتها في الانتخابات بالسفارة في . وأضافت متسائلة: "هو أنا تهمتي مخلة بالشرف ولا خيانة أمانة عشان تتشطب عضويتي؟".

وكانت النقابة برئاسة الدكتور قد قررت إحالتها إلى مجلس التأديب بعد بث مباشر عبر “تيك توك” استخدمت خلاله ألفاظًا هجومية تجاه بعض المتابعين، ما أثار جدلاً واسعًا.

وأكد بيان النقابة التزامها بلوائحها الداخلية مع منح بدرية كامل حقها في الدفاع عن نفسها، فيما بادرت لاحقًا بالاعتذار موضحة أنها انساقت وراء استفزازات على المنصة.

وتأتي الأزمة بعد تصريحات بدرية في البث المباشر قائلة: "المشخصاتية دي بتشرف بلدها في أي مكان.. أنا مش محتاجة، قاهركم إني بمثل وبكسب ملايين، وبرضه بندخل التيك توك فلوس"، ما أثار انتقادات كبيرة على مواقع التواصل.