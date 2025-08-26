أنغام تعود إلى مصر بعد رحلة علاجية في ألمانيا وتشارك جمهورها أول صور مع ولديها

وعبر شقيقها المؤلف الموسيقي سليمان عن فرحته بسلامتها، ونشر صورة لها على حسابه بـ " " مع تعليق: "أختي وأمي حبيبتي رجعت بالسلامة، اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك".

أنغام بدورها شاركت جمهورها أول صور بعد العودة، وظهرت برفقة نجليها في الساحل ، مؤكدة تواصلها مع متابعيها رغم فترة النقاهة.

ووفق مصادر مقربة، كانت العملية الأولى بالمنظار لإزالة الجزء الأكبر من الورم، قبل أن يقرر الأطباء إجراء عملية ثانية أكثر تعقيدًا لاستئصال ما تبقى من الورم مع جزء صغير من البنكرياس.

وحظيت عودتها بترحيب واسع من جمهورها والإعلاميين، حيث كتب محمود “فيسبوك”: “من الطائرة على أرض مصر سمعت صوت أنغام، حمد على السلامة ونورتي بلدك”. كما عبّر شريف مدكور عن فرحته قائلاً: “الست أنغام رجعت.. ألف عليكي يا حبيبتي، نورتي مصر”.

ولم ينسَ نجلاها عمر وعبد الرحمن توثيق لحظة عودة والدتهما بصور سيلفي نشرها عبر حساباتهما على " "، لتشاركها أنغام مع جمهورها، مؤكدة تجاوزها المحنة الصحية وبداية مرحلة من التعافي.