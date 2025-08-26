تطور جديد في قضية النصب على إليسا

وفي أول تحرّك رسمي، أوقفت السلطات اللبنانية شخصًا مقربًا من المتهم الرئيس علي صبحي حمود، بعد تحقيقات موسّعة ومتابعة دقيقة لتحركاته.
وبحسب مصادر أمنية، فإن الموقوف، ويدعى (ح.س)، كان على علم كامل بتحركات حمود وسهّل عملية فراره عبر مطار رفيق الحريري الدولي، رغم وجود مذكرات بحث وتحرٍ بحقه. وتمت إحالة الموقوف إلى الأمن العام اللبناني لمتابعة التحقيقات، وسط ترجيحات بأن شهادته ستكشف شبكة العلاقات التي ساعدت المتهم على تنفيذ عمليات النصب، والتي بلغت خسائرها نحو 2.7 مليون دولار أميركي، كان من بين ضحاياها النجمة إليسا وعدد من الأشخاص الآخرين.
أعلنت نقابة الفنانين السوريين، في بيان عن عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة الفرع بعد موجة غضب وتداول مشهد كوميدي ساخر للممثل عن ضحايا الهجمات الكيميائية.
ستعود الفنانة السورية أصالة نصري إلى بيروت منتصف شهر أيلول المقبل، وذلك بعد حفلها الغنائي الضخم الذي احيته في بيروت، وفق ما أفادت "نواعم".
استذكرت الممثلة التونسية هند صبري والدتها، وذلك في الذكرى الأربعين لوفاتها، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام".