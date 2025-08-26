تطور جديد في قضية النصب على إليسا

وفي أول تحرّك رسمي، أوقفت شخصًا مقربًا من المتهم الرئيس ، بعد تحقيقات موسّعة ومتابعة دقيقة لتحركاته.

وبحسب مصادر ، فإن الموقوف، ويدعى (ح.س)، كان على علم كامل بتحركات حمود وسهّل عملية فراره عبر ، رغم وجود مذكرات بحث وتحرٍ بحقه. وتمت إحالة الموقوف إلى الأمن لمتابعة التحقيقات، وسط ترجيحات بأن شهادته ستكشف شبكة العلاقات التي ساعدت المتهم على تنفيذ عمليات النصب، والتي بلغت خسائرها نحو 2.7 مليون أميركي، كان من بين ضحاياها إليسا وعدد من الأشخاص الآخرين.