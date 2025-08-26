شقيق شيرين عبد الوهاب يوجّه تحذيرًا حادًا: "كفى شائعات"

وأصدر عبد الوهاب بيانًا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" قال فيه: "نرجو من وسائل الإعلام المحترمة عدم تناقل أخبار عن العائلة والانجراف وراء الشائعات والادعاءات والأخبار الكاذبة والمفبركة من أي طرف أو وسيلة إعلامية أو شخص. نحتفظ بحقنا القانوني في الرد، لكننا نترفع عن الدخول في هذه المهاترات التي أهدرت أوقات الجمهور، حتى لم تسلم منها ساحات القضاء."
وأضاف بأسلوب ساخر:
"وصلنا لدرجة إن الفرخة تشك في أصلها كتكوت، ويقنعوك إن الشمس بتشرق من المغرب! أنا مليش في الإنكليزي ولا بحب الاستعراض، لكن بلغة ولاد الـmineral water.. كفاية عبث."
أعلنت نقابة الفنانين السوريين، في بيان عن عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة الفرع بعد موجة غضب وتداول مشهد كوميدي ساخر للممثل عن ضحايا الهجمات الكيميائية.
ستعود الفنانة السورية أصالة نصري إلى بيروت منتصف شهر أيلول المقبل، وذلك بعد حفلها الغنائي الضخم الذي احيته في بيروت، وفق ما أفادت "نواعم".
استذكرت الممثلة التونسية هند صبري والدتها، وذلك في الذكرى الأربعين لوفاتها، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام".