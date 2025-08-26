الأخبار
شقيق شيرين عبد الوهاب يوجّه تحذيرًا حادًا: &quot;كفى شائعات&quot;
شقيق شيرين عبد الوهاب يوجّه تحذيرًا حادًا: "كفى شائعات"
شقيق شيرين عبد الوهاب يوجّه تحذيرًا حادًا: "كفى شائعات"

فن

2025-08-26 | 05:51
شقيق شيرين عبد الوهاب يوجّه تحذيرًا حادًا: "كفى شائعات"
شقيق شيرين عبد الوهاب يوجّه تحذيرًا حادًا: "كفى شائعات"

وجّه محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب، رسالة تحذير واضحة إلى وسائل الإعلام، طالب فيها بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تطال شقيقته والعائلة، خصوصًا بعد الأخبار المتداولة مؤخرًا حول علاقتها بطليقها الفنان حسام حبيب.

وأصدر عبد الوهاب بيانًا عبر حسابه على موقع "فيسبوك" قال فيه: "نرجو من وسائل الإعلام المحترمة عدم تناقل أخبار عن العائلة والانجراف وراء الشائعات والادعاءات والأخبار الكاذبة والمفبركة من أي طرف أو وسيلة إعلامية أو شخص. نحتفظ بحقنا القانوني في الرد، لكننا نترفع عن الدخول في هذه المهاترات التي أهدرت أوقات الجمهور، حتى لم تسلم منها ساحات القضاء."

وأضاف بأسلوب ساخر:

"وصلنا لدرجة إن الفرخة تشك في أصلها كتكوت، ويقنعوك إن الشمس بتشرق من المغرب! أنا مليش في الإنكليزي ولا بحب الاستعراض، لكن بلغة ولاد الـmineral water.. كفاية عبث."

اقرأ ايضا في فن

عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية
Play
08:47
Play

عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، في بيان عن عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة الفرع بعد موجة غضب وتداول مشهد كوميدي ساخر للممثل عن ضحايا الهجمات الكيميائية.

08:47

عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، في بيان عن عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة الفرع بعد موجة غضب وتداول مشهد كوميدي ساخر للممثل عن ضحايا الهجمات الكيميائية.

بعد حفلها الضخم.. اصالة تعود الى بيروت لهذا السبب!
08:42

بعد حفلها الضخم.. اصالة تعود الى بيروت لهذا السبب!

ستعود الفنانة السورية أصالة نصري إلى بيروت منتصف شهر أيلول المقبل، وذلك بعد حفلها الغنائي الضخم الذي احيته في بيروت، وفق ما أفادت "نواعم".

08:42

بعد حفلها الضخم.. اصالة تعود الى بيروت لهذا السبب!

ستعود الفنانة السورية أصالة نصري إلى بيروت منتصف شهر أيلول المقبل، وذلك بعد حفلها الغنائي الضخم الذي احيته في بيروت، وفق ما أفادت "نواعم".

هند صبري تستذكر والدتها في ذكرى رحيلها الاربعين: أصعب فراق
06:04

هند صبري تستذكر والدتها في ذكرى رحيلها الاربعين: أصعب فراق

استذكرت الممثلة التونسية هند صبري والدتها، وذلك في الذكرى الأربعين لوفاتها، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام".

06:04

هند صبري تستذكر والدتها في ذكرى رحيلها الاربعين: أصعب فراق

استذكرت الممثلة التونسية هند صبري والدتها، وذلك في الذكرى الأربعين لوفاتها، من خلال منشور شاركته عبر حسابها الرسمي في منصة "إنستغرام".

اخترنا لك
عزل الممثل السوري حسين عباس من رئاسة فرع اللاذقية بسبب سخريته من الهجمات الكيميائية
08:47
بعد حفلها الضخم.. اصالة تعود الى بيروت لهذا السبب!
08:42
هند صبري تستذكر والدتها في ذكرى رحيلها الاربعين: أصعب فراق
06:04
تطور جديد في قضية النصب على إليسا
05:54

