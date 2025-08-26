شقيق شيرين عبد الوهاب يوجّه تحذيرًا حادًا: "كفى شائعات"

وأصدر بيانًا عبر حسابه على موقع " " قال فيه: "نرجو من المحترمة عدم تناقل عن العائلة والانجراف وراء الشائعات والادعاءات والأخبار الكاذبة والمفبركة من أي طرف أو وسيلة إعلامية أو شخص. نحتفظ بحقنا القانوني في الرد، لكننا نترفع عن الدخول في هذه المهاترات التي أهدرت أوقات الجمهور، حتى لم تسلم منها ساحات ."

وأضاف بأسلوب ساخر:

"وصلنا لدرجة إن الفرخة تشك في أصلها كتكوت، ويقنعوك إن بتشرق من المغرب! أنا مليش في الإنكليزي ولا بحب الاستعراض، لكن بلغة ولاد الـmineral water.. كفاية عبث."