سبب وفاة الاعلامي المصري عاطف كامل
سبب وفاة الاعلامي المصري عاطف كامل
سبب وفاة الاعلامي المصري عاطف كامل

فن

2025-08-26 | 09:13
سبب وفاة الاعلامي المصري عاطف كامل
Aljadeed
سبب وفاة الاعلامي المصري عاطف كامل

أعلنت الإعلامية المصرية عواطف أبو السعود، اليوم الاثنين، وفاة مواطنها المذيع بالتلفزيون المصري ​عاطف كامل.

وكتبت عواطف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "خبر حزين جدا.. انتقل إلى رحمة الله الزميل والإعلامي الكبير عاطف كامل ربنا يرحمه ويغفر له خالص التعازي لأسرته ومحبيه"، ولم تكشف تفاصيل الوفاة أو موعد الجنازة والعزاء.

فيما كشف مصدر مقرب من الإعلامي الراحل، أنه توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، حيث كان يواجه أزمات أسرية عديدة خلال الأيام الماضية، مع زوجته السابقة.

يذكر أن عاطف كامل هو إعلامي مصري شهير، بدأ حياته صحافيا، ثم رشحته الإعلامية القديرة سهير الإتربي للعمل في ماسبيرو، وقدم أول برنامج في مسيرته بالتلفزيون المصري والذي يحمل اسم "لو بطلنا نحلم".

كما قدم عددا من البرامج الإخبارية، وكذلك برنامج "صباح الخير يا مصر" خلال فترة تولي الدكتورة درية شرف الدين وزارة الإعلام المصرية، ويعد كل من الإعلامي مفيد فوزي والإعلامية سهير الإتربي، أكثر من أثرا عليه في مشواره الإعلامي.

 

