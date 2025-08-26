سبب وفاة الاعلامي المصري عاطف كامل

وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " ": "خبر حزين جدا.. انتقل إلى رحمة الزميل والإعلامي الكبير كامل ربنا يرحمه ويغفر له خالص التعازي لأسرته ومحبيه"، ولم تكشف تفاصيل الوفاة أو موعد الجنازة والعزاء.

فيما كشف مصدر مقرب من الإعلامي الراحل، أنه توفي إثر أزمة قلبية مفاجئة، حيث كان يواجه أزمات أسرية عديدة خلال الأيام الماضية، مع زوجته السابقة.

يذكر أن عاطف كامل هو إعلامي شهير، بدأ حياته صحافيا، ثم رشحته الإعلامية القديرة سهير الإتربي للعمل في ماسبيرو، وقدم أول برنامج في مسيرته بالتلفزيون المصري والذي يحمل اسم "لو بطلنا نحلم".

كما قدم عددا من البرامج الإخبارية، وكذلك برنامج " يا مصر" خلال فترة تولي الدكتورة درية ، ويعد كل من الإعلامي مفيد فوزي والإعلامية سهير الإتربي، أكثر من أثرا عليه في مشواره الإعلامي.