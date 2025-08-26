الأخبار
ستار سعد يحتفل بزفافه في حفل عائلي هادئ وعروسته تلفت الانظار
ستار سعد يحتفل بزفافه في حفل عائلي هادئ وعروسته تلفت الانظار

2025-08-26 | 13:32
ستار سعد يحتفل بزفافه في حفل عائلي هادئ وعروسته تلفت الانظار
ستار سعد يحتفل بزفافه في حفل عائلي هادئ وعروسته تلفت الانظار

دخل النجم العراقي ستار سعد، الفائز بلقب "ذا فويس 2014"، فصلًا جديدًا في حياته الشخصية بزواجه من شابة من خارج الوسط الفني تدعى هاجر، في حفل زفاف بسيط وهادئ أقيم في أجواء عائلية بعيدة عن الأضواء الإعلامية.

حضر المراسم عدد محدود من الأهل والأصدقاء وبعض الوجوه الفنية والإعلامية، فيما أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون الحفل بأغانيه، مضيفًا أجواء من الحماس والبهجة.

ويأتي هذا الزواج بعد رحلة طويلة من التحديات والصعوبات التي واجهها ستار سعد منذ طفولته، حيث نشأ في بغداد بعد ولادته في البصرة عام 1990، واضطر للعمل في سن مبكرة لمساعدة أسرته. ورغم الظروف المادية الصعبة، حافظ على شغفه بالموسيقى منذ سن الحادية عشرة، وتلقى دعمًا كبيرًا من عائلته، والتحق بمعهد لتطوير صوته قبل أن يبرز للجمهور العربي من خلال مشاركته في برنامج "ذا فويس" الذي توج فيه بلقب الموسم عام 2014.

ويبدو أن ستار سعد يسعى للحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، مكتفيًا بمشاركته مسيرته الفنية أمام الجمهور، فيما يشكل زواجه من هاجر خطوة نحو الاستقرار العائلي بعيدًا عن عدسات الكاميرات.

