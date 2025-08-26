ستار سعد يحتفل بزفافه في حفل عائلي هادئ وعروسته تلفت الانظار

حضر المراسم عدد محدود من الأهل والأصدقاء وبعض الوجوه الفنية والإعلامية، فيما أحيا الفنان السوري الحفل بأغانيه، مضيفًا أجواء من الحماس والبهجة.

ويأتي هذا الزواج بعد رحلة طويلة من التحديات والصعوبات التي واجهها ستار سعد منذ طفولته، حيث نشأ في بعد ولادته في البصرة عام 1990، واضطر للعمل في سن مبكرة لمساعدة أسرته. ورغم الظروف المادية الصعبة، حافظ على شغفه بالموسيقى منذ سن الحادية عشرة، وتلقى دعمًا كبيرًا من عائلته، والتحق بمعهد لتطوير صوته قبل أن يبرز للجمهور من خلال مشاركته في برنامج " " الذي توج فيه بلقب الموسم عام 2014.

ويبدو أن ستار سعد يسعى للحفاظ على خصوصية حياته الشخصية، مكتفيًا بمشاركته مسيرته الفنية أمام الجمهور، فيما يشكل زواجه من هاجر خطوة نحو الاستقرار العائلي بعيدًا عن عدسات الكاميرات.