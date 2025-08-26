ميليسا اصلي باموك تفـ ـجر غضب الشارع التركي بعد الكشف عن انتمائها لغير "تركيا"!

وفي التفاصيل، أثارت الممثلة ميليسا باموك نقاشاً واسعاً بين جمهورها بعد تصريحاتها عبر خاصية "الأسئلة والأجوبة" على حسابها في منصة "".

وخلال تفاعلها مع متابعيها، تلقت باموك سؤالاً مباشراً حول مكان إقامتها: "هل تعيشين في أم ؟"، لتجيب بأنها تقيم حالياً بين هولندا واليونان، حيث يشارك زوجها، لاعب يازيجي، مع فريق أولمبياكوس اليوناني.

أما عند سؤالها عن أصولها وهويتها، فقد أجابت بشكل قاطع بأنها "من هولندا"، الأمر الذي فجّر موجة من الجدل على بين من اعتبرها تبتعد عن جذورها التركية ومن رأى أنها تعبّر ببساطة عن حقيقة حياتها.

ولم تترك الفنانة الشابة المجال للتأويلات، إذ عادت عبر خاصية " " لتوضح موقفها قائلة: "حقيقة أنني ولدت ونشأت في هولندا تزعج الكثيرين. هل أنتم بخير؟ حقاً، هل أنتم بخير؟".

اللافت أن باموك، التي حققت شهرتها الواسعة من خلال الدراما التركية، اختارت الرد بحزم على الانتقادات، مؤكدة انتماءها لبلد ميلادها ونشأتها.