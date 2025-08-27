الأخبار
تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطوبتهما وسعر خاتم الخطوبة خيالي
تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطوبتهما وسعر خاتم الخطوبة خيالي
تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطوبتهما وسعر خاتم الخطوبة خيالي

فن

2025-08-27 | 04:15
تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطوبتهما وسعر خاتم الخطوبة خيالي
تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطوبتهما وسعر خاتم الخطوبة خيالي

فاجأت النجمة الأميركية تايلور سويفت، يوم امس، الجمهور بإعلان خطوبتها على نجم كرة القدم الأميركية ترافيس كيلسي.

ونشرت سويفت على صفحتها الخاصة عبر انستغرام صورا من اجواء المناسبة، حيث ظهر فيها ترافيس وهو يركع على ركبته ليطلب يد سويفت في حديقة تنتشر فيها الأزهار، في حين تظهر يد المغنية وفيها خاتم الخطوبة في صورة أخرى.
وأرفق الثنائي المنشور بتعليق خفيف الظل قالا فيه "مدرّستكم للإنجليزية ومعلّم الرياضة البدنية سوف يتزوّجان".
تميّز خاتم خطوبة تايلور بتصميم "Old Mine Brilliant" الكلاسيكي، محاط بإطار من الذهب الأصفر الفاخر، وقدّر خبراء المجوهرات حجم الماسة التي يتوسطها الخاتم بما يتراوح بين 7 و 20 قيراطًا، مع تقديرات سعرية تتراوح بين مليون و 5 ملايين دولار.
اما بالنسبة لإطلالة تايلور، فقد ارتدت سويفت فستانًا متوسط الطول من "رالف لورين" Ralph Lauren'، مصنوعًا من مزيج الحرير المخطط، ويُباع بسعر 398 دولارًا.
يتميز الفستان الأبيض متوسط الطول بلون التوت بخطوط سوداء رقيقة، وصدرية مطرزة، وتنورة واسعة على شكل حرف A، كما يحتوي على حمالات قابلة للإزالة.
 

اقرأ ايضا في فن

نادين الراسي تحيي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها جورج الراسي
07:41

نادين الراسي تحيي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها جورج الراسي

احيت الممثلة اللبنانية نادين الراسي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها الفنان اللبناني جورج الراسي.

07:41

نادين الراسي تحيي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها جورج الراسي

احيت الممثلة اللبنانية نادين الراسي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها الفنان اللبناني جورج الراسي.

هيا مرعشلي تكشف عن مرضها المزمن
07:37

هيا مرعشلي تكشف عن مرضها المزمن

كشفت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي عن مرضها المزمن الذي تعاني منه.

07:37

هيا مرعشلي تكشف عن مرضها المزمن

كشفت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي عن مرضها المزمن الذي تعاني منه.

دونالد ترامب بتعليق مفاجئ على خطوبة تايلور سويفت
07:29

دونالد ترامب بتعليق مفاجئ على خطوبة تايلور سويفت

علق الرئيس الاميركي دونالد ترامب على خطوبة النجمة الاميركية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم ترافيس كيلسي.

07:29

دونالد ترامب بتعليق مفاجئ على خطوبة تايلور سويفت

علق الرئيس الاميركي دونالد ترامب على خطوبة النجمة الاميركية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم ترافيس كيلسي.

نادين الراسي تحيي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها جورج الراسي
07:41
هيا مرعشلي تكشف عن مرضها المزمن
07:37
دونالد ترامب بتعليق مفاجئ على خطوبة تايلور سويفت
07:29
النجم التركي تايناتش إيدين في اول رد على اتهام زميلته له بالتـ ـحرش
04:11

