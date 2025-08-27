تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطوبتهما وسعر خاتم الخطوبة خيالي

فاجأت الأميركية تايلور ، يوم امس، الجمهور بإعلان خطوبتها على نجم الأميركية ترافيس كيلسي.

ونشرت على صفحتها الخاصة عبر صورا من اجواء المناسبة، حيث ظهر فيها ترافيس وهو يركع على ركبته ليطلب يد سويفت في حديقة تنتشر فيها الأزهار، في حين تظهر يد وفيها خاتم الخطوبة في صورة أخرى.

وأرفق المنشور بتعليق خفيف الظل قالا فيه "مدرّستكم للإنجليزية ومعلّم الرياضة البدنية سوف يتزوّجان".

تميّز خاتم خطوبة تايلور بتصميم "Old Mine Brilliant" الكلاسيكي، محاط بإطار من الأصفر الفاخر، وقدّر خبراء المجوهرات حجم الماسة التي يتوسطها الخاتم بما يتراوح بين 7 و 20 قيراطًا، مع تقديرات سعرية تتراوح بين مليون و 5 ملايين .

اما بالنسبة لإطلالة تايلور، فقد ارتدت سويفت فستانًا متوسط الطول من "رالف لورين" Ralph Lauren'، مصنوعًا من مزيج الحرير المخطط، ويُباع بسعر 398 دولارًا.

يتميز متوسط الطول بلون التوت بخطوط سوداء رقيقة، وصدرية مطرزة، وتنورة على شكل حرف A، كما يحتوي على حمالات قابلة للإزالة.