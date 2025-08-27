الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
النجم التركي تايناتش إيدين في اول رد على اتهام زميلته له بالتـ ـحرش
النجم التركي تايناتش إيدين في اول رد على اتهام زميلته له بالتـ ـحرش
A-
A+

النجم التركي تايناتش إيدين في اول رد على اتهام زميلته له بالتـ ـحرش

فن

2025-08-27 | 04:11
النجم التركي تايناتش إيدين في اول رد على اتهام زميلته له بالتـ ـحرش
العودة الى الأعلى
Aljadeed
النجم التركي تايناتش إيدين في اول رد على اتهام زميلته له بالتـ ـحرش

خرج النجم التركي تايناتش إيدين عن صمته ورد لأول مرة على الجدل المثار منذ ايام على خلفية رسائل كشفت عنها زميلته دوغا لارا واتهمته فيها بالتحرش بها.

وقال تايناتش إيدين في بيان: أُسِف جدًا لما حدث وأريد أن أوضح أن الأمر لم يكن سوى رسالة طائشة. أدركت لاحقًا أن الرسالة لم تكن لائقة بعد ردّة فعل زميلتي، ولهذا لم أواصل الحديث بعدها. لم أتعرض من قبل لموقف مشابه طوال مسيرتي الممتدة لعشرين عامًا، وبنيت علاقاتي في الوسط الفني على مبدأ الثقة. أعتذر لكل من شعر بالانزعاج، وكل ما أتمناه أن تُفهم الحقيقة بإنصاف ، وأضاف أنه سيتابع القضية عبر القنوات القانونية لحماية اسمه وسمعته من التشويه، مؤكدًا أنه فضّل الصمت بدايةً حتى لا ينجر وراء التفاعلات العاطفية
وبالتزامن مع تصريحاته، كشفت الصحفية بيرسين أن إيدين انفصل عن فريق عمل مسلسل "ليمان" بقرار اتُّخذ لتجنّب أي تأثير سلبي على العمل نتيجة الجدل الدائر حول القضية.
 

اقرأ ايضا في فن

نادين الراسي تحيي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها جورج الراسي
07:41

نادين الراسي تحيي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها جورج الراسي

احيت الممثلة اللبنانية نادين الراسي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها الفنان اللبناني جورج الراسي.

07:41

نادين الراسي تحيي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها جورج الراسي

احيت الممثلة اللبنانية نادين الراسي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها الفنان اللبناني جورج الراسي.

هيا مرعشلي تكشف عن مرضها المزمن
07:37

هيا مرعشلي تكشف عن مرضها المزمن

كشفت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي عن مرضها المزمن الذي تعاني منه.

07:37

هيا مرعشلي تكشف عن مرضها المزمن

كشفت الممثلة اللبنانية هيا مرعشلي عن مرضها المزمن الذي تعاني منه.

دونالد ترامب بتعليق مفاجئ على خطوبة تايلور سويفت
07:29

دونالد ترامب بتعليق مفاجئ على خطوبة تايلور سويفت

علق الرئيس الاميركي دونالد ترامب على خطوبة النجمة الاميركية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم ترافيس كيلسي.

07:29

دونالد ترامب بتعليق مفاجئ على خطوبة تايلور سويفت

علق الرئيس الاميركي دونالد ترامب على خطوبة النجمة الاميركية تايلور سويفت ولاعب كرة القدم ترافيس كيلسي.

اخترنا لك
نادين الراسي تحيي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها جورج الراسي
07:41
هيا مرعشلي تكشف عن مرضها المزمن
07:37
دونالد ترامب بتعليق مفاجئ على خطوبة تايلور سويفت
07:29
تايلور سويفت وترافيس كيلسي يعلنان خطوبتهما وسعر خاتم الخطوبة خيالي
04:15

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025