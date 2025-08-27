النجم التركي تايناتش إيدين في اول رد على اتهام زميلته له بالتـ ـحرش

وقال تايناتش إيدين في بيان: أُسِف جدًا لما حدث وأريد أن أوضح أن الأمر لم يكن سوى رسالة طائشة. أدركت لاحقًا أن لم تكن لائقة بعد ردّة فعل زميلتي، ولهذا لم أواصل الحديث بعدها. لم أتعرض من قبل لموقف مشابه طوال مسيرتي الممتدة لعشرين عامًا، وبنيت علاقاتي في الوسط الفني على مبدأ الثقة. أعتذر لكل من شعر بالانزعاج، وكل ما أتمناه أن تُفهم الحقيقة بإنصاف ، وأضاف أنه سيتابع القضية عبر القنوات القانونية لحماية اسمه وسمعته من التشويه، مؤكدًا أنه فضّل الصمت بدايةً حتى لا ينجر وراء التفاعلات العاطفيةوبالتزامن مع تصريحاته، كشفت الصحفية أن إيدين انفصل عن فريق عمل مسلسل "ليمان" بقرار اتُّخذ لتجنّب أي تأثير سلبي على العمل نتيجة الجدل الدائر حول القضية.