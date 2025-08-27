نادين الراسي تحيي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها جورج الراسي

شاركت نادين متابعيها مقطع فيديو مؤثر من مراسم العزاء، ظهرت فيه منهارة عند وصول جثمان اثناء تشييعه، وعلّقت بعبارة: " قلبي مات.. من لحظتها تغيّرت".كما نشرت نادين مقطعًا آخر وثّق لحظة إطلاقها منطادًا هوائيًا في السماء تخليدًا لذكرى شقيقها، ووجّهت له رسالة مؤثرة قالت فيها: " .. طيّرتلي المنطاد نزل لتحت وإنت رجعت طيّرتو.. اشتقتلك".