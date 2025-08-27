نادين الراسي تحيي الذكرى الثالثة لرحيل شقيقها جورج الراسي

عرض هذا المنشور على Instagram
نشر المخرج المصري عثمان أبو لبن عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً كشف من خلالها عن احتفاله بزفافه إلى فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل حمل شعار "بعيداً عن أضواء الشهرة"، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء، في غياب لـ نجوم الفن.
رُزِقَت الممثلة اللبنانية يارا فارس بمولودها الأوّل كميل، حيث أعلنت عن الخبر السارّ عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
احتفل الفنان السوري باسل خياط وزوجته ناهد زيدان مؤخراً، بعيد ميلاد ابنتهما إيزابيل السابع في أجواء طفولية مميزة وراقية وبحضور عدد من أصدقائها.