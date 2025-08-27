الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شيرين عبد الوهاب تمر بأزمة صحية نفسية وجسدية صعبة
شيرين عبد الوهاب تمر بأزمة صحية نفسية وجسدية صعبة
A-
A+

شيرين عبد الوهاب تمر بأزمة صحية نفسية وجسدية صعبة

فن

2025-08-27 | 11:28
شيرين عبد الوهاب تمر بأزمة صحية نفسية وجسدية صعبة
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شيرين عبد الوهاب تمر بأزمة صحية نفسية وجسدية صعبة

كشف محمود المملوك لـ ET بالعربي ، رئيس تحرير موقع "القاهرة 24"، عن ظروف صعبة تمر بها الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، مشيراً إلى أن حياتها الشخصية والفنية تشهد الكثير من الغموض بسبب تغيّر دائرة المقربين منها باستمرار، بالإضافة إلى خلافات أثّرت على صحتها النفسية والجسدية. وأوضح المملوك أن شيرين أحياناً تخضع لعلاج مكثف يترك عليها إرهاقاً واضحاً.

وأشار إلى أن الخلاف الأخير بين شيرين ومحاميها السابق ياسر قنطوش، بعد بيانه حول تعرضها للخطر، زاد من حدة الجدل، رغم أنه كان يمكن التعامل معه بعيداً عن الإعلام، خاصة وأنه تسبب لها بأزمة صحية مؤقتة.

الأبرز في تصريحات المملوك هو حديثه عن تفكير شيرين في الاعتزال، حيث أكد أنها أبلغته أكثر من مرة بأنها "زهقت وتعبت من الضغوط، وتفكر في الابتعاد نهائياً عن الوسط الفني لتعيش حياة هادئة مع أسرتها".

ورغم الانتقادات التي تتهمها بالسعي وراء الأضواء، شدّد المملوك على أن الفنانة تمر بفترة من الحزن وفقدان الثقة في الكثير من المقربين، مشيراً إلى أن الحل يبدأ منها شخصياً: "لازم توقف على رجلها، تخضع للعلاج، وتبعد عن المؤثرات السلبية".

وأوضح أن عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين، بينهم عمرو سعد، تامر حسني، مصطفى كامل وحسام حبيب، قدموا لها الدعم في أوقات حرجة، حتى أن بعضهم تدخل شخصياً للوصول إليها ومساعدتها خلال تلك الفترات الصعبة.

تصريحات المملوك سلطت الضوء على الجانب الإنساني لـ شيرين عبدالوهاب، وأكدت أن الفنانة تمر بتحديات كبيرة تتعلق بالضغوط النفسية والعلاقات الشخصية، ما يجعل متابعيها يتمنون لها السلام الداخلي والعودة القوية إلى الساحة الفنية متى شعرت بأنها جاهزة.

اقرأ ايضا في فن

زفاف المخرج المصري عثمان ابو لبن في غياب نجوم الفن
13:49

زفاف المخرج المصري عثمان ابو لبن في غياب نجوم الفن

نشر المخرج المصري عثمان أبو لبن عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً كشف من خلالها عن احتفاله بزفافه إلى فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل حمل شعار "بعيداً عن أضواء الشهرة"، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء، في غياب لـ نجوم الفن.

13:49

زفاف المخرج المصري عثمان ابو لبن في غياب نجوم الفن

نشر المخرج المصري عثمان أبو لبن عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً كشف من خلالها عن احتفاله بزفافه إلى فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل حمل شعار "بعيداً عن أضواء الشهرة"، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء، في غياب لـ نجوم الفن.

ممثلة لبنانية شهيرة ترزق بطفلها الاول
13:45

ممثلة لبنانية شهيرة ترزق بطفلها الاول

رُزِقَت الممثلة اللبنانية يارا فارس ​بمولودها الأوّل كميل، حيث أعلنت عن الخبر السارّ عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".

13:45

ممثلة لبنانية شهيرة ترزق بطفلها الاول

رُزِقَت الممثلة اللبنانية يارا فارس ​بمولودها الأوّل كميل، حيث أعلنت عن الخبر السارّ عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".

ابنة باسل خياط تلفت الأنظار بملامحها الجميلة خلال الاحتفال بعيد ميلادها
13:41

ابنة باسل خياط تلفت الأنظار بملامحها الجميلة خلال الاحتفال بعيد ميلادها

احتفل الفنان السوري باسل خياط وزوجته ناهد زيدان مؤخراً، بعيد ميلاد ابنتهما إيزابيل السابع في أجواء طفولية مميزة وراقية وبحضور عدد من أصدقائها.

13:41

ابنة باسل خياط تلفت الأنظار بملامحها الجميلة خلال الاحتفال بعيد ميلادها

احتفل الفنان السوري باسل خياط وزوجته ناهد زيدان مؤخراً، بعيد ميلاد ابنتهما إيزابيل السابع في أجواء طفولية مميزة وراقية وبحضور عدد من أصدقائها.

اخترنا لك
زفاف المخرج المصري عثمان ابو لبن في غياب نجوم الفن
13:49
ممثلة لبنانية شهيرة ترزق بطفلها الاول
13:45
ابنة باسل خياط تلفت الأنظار بملامحها الجميلة خلال الاحتفال بعيد ميلادها
13:41
زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اصابتها بجلطة قلبية
13:39

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025