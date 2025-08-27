شيرين عبد الوهاب تمر بأزمة صحية نفسية وجسدية صعبة

وأشار إلى أن الخلاف الأخير بين ومحاميها السابق ياسر قنطوش، بعد بيانه حول تعرضها للخطر، زاد من حدة الجدل، رغم أنه كان يمكن التعامل معه بعيداً عن الإعلام، خاصة وأنه تسبب لها بأزمة صحية مؤقتة.

الأبرز في تصريحات المملوك هو حديثه عن تفكير شيرين في الاعتزال، حيث أكد أنها أبلغته أكثر من مرة بأنها "زهقت وتعبت من الضغوط، وتفكر في الابتعاد نهائياً عن الوسط الفني لتعيش حياة هادئة مع أسرتها".

ورغم الانتقادات التي تتهمها بالسعي وراء الأضواء، شدّد المملوك على أن الفنانة تمر بفترة من الحزن وفقدان الثقة في الكثير من المقربين، مشيراً إلى أن الحل يبدأ منها شخصياً: "لازم توقف على رجلها، تخضع للعلاج، وتبعد عن المؤثرات السلبية".

وأوضح أن عدد من الفنانين والأصدقاء المقربين، بينهم سعد، ، مصطفى كامل وحسام حبيب، قدموا لها الدعم في أوقات حرجة، حتى أن بعضهم تدخل شخصياً للوصول إليها ومساعدتها خلال تلك الفترات الصعبة.

تصريحات المملوك سلطت الضوء على الجانب الإنساني لـ شيرين عبدالوهاب، وأكدت أن الفنانة تمر بتحديات كبيرة تتعلق بالضغوط النفسية والعلاقات الشخصية، ما يجعل متابعيها يتمنون لها السلام الداخلي والعودة القوية إلى الساحة الفنية متى شعرت بأنها جاهزة.