زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اصابتها بجلطة قلبية

وفي التفاصيل، أعلنت مرام البلوشي عن زواجها للمرة الثانية، وذلك من خلال مقطع فيديو شاركته عبر صفحتها الشخصية في منصة "سناب شات".
صورة
وظهرت مرام وهي خارجة من مركز الفحص الطبي قبل الزواج، وقد بدت وهي في غاية السعادة، وارفق الفيديو بحرف "H" باللغة الإنجليزية، في دلالة على اسم العريس.
بالإضافة لـ تعليق تمنت فيه "بأن يكتب الله لها في الرجل الذي اختارته الخير"، وشاكرة الله عز وجل بالقول: "ربي لك الحمد".
نشر المخرج المصري عثمان أبو لبن عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في "إنستغرام" صوراً كشف من خلالها عن احتفاله بزفافه إلى فتاة من خارج الوسط الفني، في حفل حمل شعار "بعيداً عن أضواء الشهرة"، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء، في غياب لـ نجوم الفن.
رُزِقَت الممثلة اللبنانية يارا فارس بمولودها الأوّل كميل، حيث أعلنت عن الخبر السارّ عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام".
احتفل الفنان السوري باسل خياط وزوجته ناهد زيدان مؤخراً، بعيد ميلاد ابنتهما إيزابيل السابع في أجواء طفولية مميزة وراقية وبحضور عدد من أصدقائها.