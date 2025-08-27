الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اصابتها بجلطة قلبية
زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اصابتها بجلطة قلبية
زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اصابتها بجلطة قلبية

فن

2025-08-27 | 13:39
زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اصابتها بجلطة قلبية
زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية بعد اصابتها بجلطة قلبية

في خبر مفاجئ، تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر زواج الفنانة الكويتية مرام البلوشي للمرة الثانية.

وفي التفاصيل، أعلنت مرام البلوشي عن زواجها للمرة الثانية، وذلك من خلال مقطع فيديو شاركته عبر صفحتها الشخصية في منصة "سناب شات".

صورة

وظهرت مرام وهي خارجة من مركز الفحص الطبي قبل الزواج، وقد بدت وهي في غاية السعادة، وارفق الفيديو بحرف "H" باللغة الإنجليزية، في دلالة على اسم العريس.

بالإضافة لـ تعليق تمنت فيه "بأن يكتب الله لها في الرجل الذي اختارته الخير"، وشاكرة الله عز وجل بالقول: "ربي لك الحمد".

واثار الخبر السعيد تفاعل المتابعون، الذين راحوا يهنؤونها ويتمنون لها حياة مليئة بالسعادة. 

